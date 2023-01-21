В Украине ввели графики отключения электроэнергии: где не будет света 21 января

В Украине 21 января сохраняется дефицит электроэнергии. При этом благодаря незначительному росту генерации, потеплению, сокращения потребления на выходных, вероятно, в большинстве регионов будут действовать плановые графики отключений. При возможности украинцев не будут отключать в "серые" зоны.

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Как сообщает ДТЕК, в Киеве и Киевской области, тех объемов электроэнергии, которые им выделило "Укрэнерго" на 21 января, хватит для соблюдения плановых графиков стабилизационных отключений. При возможности энергетики постараются не отключать ток в серые зоны. Однако, если потребление тока будет расти, для стабилизации придется отключать также и в серые зоны.

В Одесской области до 7 утра 21 января действовали экстренные отключения электроэнергии. На данный момент в области используют графики стабилизационных отключений.

В Днепропетровской области также действуют графики стабилизационных отключений. Проверить информацию о текущих и запланированных отключений можно здесь.

В Полтавской области при возможности будут использовать только одну очередь отключения. "На 21 января НЭК "Укрэнерго" предоставило лимит по мощности в Полтавской области: с 00:00 до 7:00 – 381 МВт и с 7:00 до 24:00 – 425 МВт. Для сравнения 21 января 2022 максимальная мощность составляла 812 МВт", – сообщают в компании.

Немного лучше ситуация в Запорожской области. Стабилизационные отключения будут действовать только до 20.00. После, если не будет обстрелов, отключений не будет. "По графику почасовые отключения для каждой из очередей будут продолжаться по 4 часа с возможной небольшой задержкой на доезд специалистов ПАО "Запорожьеоблэнерго" в оборудование. Возможна задержка в случае объявления воздушной тревоги", – отмечают в компании.

Когда стабилизируется ситуация?

Несмотря на все попытки, РФ так и не удалось уничтожить украинскую энергосистему. С потеплением объемы потребления электроэнергии будут снижаться, это позволит стабилизировать ситуацию и нормализовать графики. Кроме того, многие европейские страны уже пообещали предоставить помощь, начали производство трансформаторов для Украины.

Период полного восстановления энергосистемы займет несколько лет. Однако, все это время украинцы хоть и с ограничениями, однако будут иметь электроэнергию. Если же ракетные атаки прекратятся, уже в этом году возможно значительное улучшение ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ранее отметил, что завершение отопительного сезона в Украине, вероятнее всего, не приведет к улучшению ситуации с электроэнергией. Причина – ожидаемые весной плановые ремонтные работы, которые сейчас временно не проводятся.

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