В Украине введут новые тарифы на газ: сколько будем платить

В Украине с мая начнут действовать новые тарифы на газ. Стоимость голубого топлива может колебаться в пределах от 4,5 до 6 грн за кубометр.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В Кабмине обещают, что цена не перешагнет отметку в 6,99 грн за кубометр. Правда, летом стоимость голубого топлива была бы ниже. Так, "Нафтогаз" в августе прошлого года предлагал месячный тариф в размере 3,24 грн за кубометр, а годовой – 4,73 грн за куб.

Вероятно, чтобы компенсировать сезонный рост тарифов на газ следующей зимой, цена на кубометр будет находиться в промежутке от 4,5 до 6 грн. В то же время месячная цена летом может опуститься до менее 3,5 грн.

С 1 мая 2021-го по 30 апреля 2021-го будет действовать фиксированный тариф на газ. Те украинцы, которые его выберут, будут равными частями оплачивать заказанный объем газа. Если потратить меньше газа, разницу вернут. А если больше – придется доплатить.

"Принятие вышеупомянутого проекта постановления позволит бытовым потребителям потреблять природный газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 01 мая текущего года по 30 апреля следующего года", – говорится в решении НКРЭКУ.

Все поставщики обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах.

В то же время поставщики природного газа смогут предлагать другие варианты (месячные, квартальные тарифы).

"Вышеупомянутые изменения будут способствовать защите прав бытовых потребителей в части стабилизации цен на природный газ в условиях открытия рынка природного газа и развития конкуренции на нем", – уверены в НКРЭКУ.

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