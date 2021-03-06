В Украине введут несколько тарифов на газ: названа дата

В Украине с 1 мая введут годовой тариф на газ, кроме того голубое топливо будут продавать по квартальным и месячным ценам. Каждый украинец сможет самостоятельно выбирать тариф.

Это следует из решения, которое приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)."Это может быть и месячный, и квартальный продукт. При этом, избрание любого продукта не запрещает изменение потребителем поставщика в течение указанного периода", – отметила в ходе обсуждения вопроса директор департамента НРЭКУ Татьяна Рябуха, передает "Укринформ".

Решение позволит покупать газ в течение года по фиксированной цене, которая будет действовать в период с 1 мая текущего года до 30 апреля следующего.

"Очень важный вопрос – так называемый "годовой продукт". Это предварительное решение. После этого будет регуляторная процедура, которая продлится около месяца. Мы приглашаем всех участников присоединиться к дискуссии, чтобы мы все вместе приняли взвешенное решение, которое будет действовать для всей страны", – отметил в ходе обсуждения вопроса глава НКРЭКУ Валерий Тарасюк.

Проектом предполагается, что все поставщики, которые собираются или поставляют природный газ населению, обязаны в срок до 25 апреля обнародовать на своих официальных сайтах летнюю цену для потребителей.

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