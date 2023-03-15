В Украине вскоре резко повысят один из тарифов на коммуналку: что подорожает в два этапа

В Украине в апреле могут провести первый этап повышения тарифа на воду (в среднем на 10%). В июле проведут второе повышение, которое также составит около 10%.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще с января 2023-го должна была повысить тарифы на воду. Тогда решение приняли, но неожиданно отменили. Официальная причина: при принятии документа члены комиссии запутались и не до конца поняли, за что голосуют.

Теперь же, как говорится в официальном заявлении НКРЭКУ, все замечания приняты во внимание. Член НКРЭКУ Ольга Бабий, которая ранее представляла интересы водоканалов, отказалась комментировать OBOZREVATEL нововведения. Однако в самом проекте большинство правок касается актуализации расходов на электроэнергию и зарплаты (с января цифры устарели).

Повысить тарифы на электроэнергию планируют в крупных городах (в небольших населенных пунктах это уже сделала местная власть, а остальным нужно согласие НКРЭКУ). К примеру, согласно документу комиссии, тариф на воду в Киеве в рамках первого этапа (вероятно, с апреля) должны повысить с 16,1 до 18,2 грн за куб (без учета водоотвода). С июля тариф должен составить 22 грн за куб. Всего в 2023-м полная стоимость кубометра воды (уже с учетом водоотвода) должна увеличиться с 30,38 до 40,4 грн за куб.

Причин для такого роста несколько. Чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (так как распределяет расходы на большое количество потребителей). В Киеве объем потребления упал на 11,65%. При этом расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых кВт⋅ч). Увеличилась амортизация на 9,03%.

Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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