Украинцам пересчитают тарифы на электроэнергию и воду: сколько и почему будем платить

В Украине уже в марте рассмотрят возможность повышения тарифа на воду в целом ряде городов (крупных населенных пунктах). Кроме того, в Кабмине всерьез разрабатывают возможность повышения стоимости электроэнергии. И до полномасштабной войны себестоимость производства тока была выше установленного тарифа. Сейчас же стоимость кВт*час должна быть как минимум в два раза больше. О том, как и почему пересчитают тарифы в Украине, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Повышение тарифов на воду – дело времени

Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) еще с января 2023-го должна была повысить тарифы на воду. Тогда решение приняли, но неожиданно отменили. Официальная причина: при принятии документа члены комиссии запутались и не до конца поняли, за что голосуют.

Теперь же, как говорится в официальном заявлении НКРЭКУ, все замечания приняты ко вниманию. Член НКРЭКУ Ольга Бабий, которая ранее представляла интересы водоканалов, отказалась комментировать OBOZREVATEL нововведения. Однако в самом проекте большинство правок касается актуализации расходов на электроэнергию и зарплаты (с января цифры устарели).

Повысить тарифы на электроэнергию планируют в крупных города (в небольших населенных пунктах это уже сделала местная власть, а остальным нужно согласие НКРЭКУ). К примеру, согласно документу комиссии, тариф на воду в Киеве в рамках первого этапа (вероятно с апреля) должны повысить с 16,1 до 18,2 грн за куб (без учета водоотвода). С июля тариф должен составить 22 грн за куб. Всего в 2023-м полная стоимость кубометра воды (уже с учетом водоотвода) должна увеличиться с 30,38 до 40,4 грн за куб.

Причин для такого роста несколько. Чем больше воды продает водоканал, тем меньше будет тариф (так как распределяет расходы на большое количество потребителей). В Киеве объем потребления упал на 11,65%. При этом расходы все равно выросли: на 8,6% больше приходится платить за электроэнергию (уже с учетом того, что при падении объема потребления сократилось и количество используемых кВт*час). Увеличилась амортизация на 9,03%.

Резко подорожали реагенты (на 81,69%), а на зарплаты приходится тратить на 23,97% больше. В ситуации, когда себестоимость растет, единственный шанс сохранить тариф – компенсировать более низкие цены из коммунального или государственного бюджета. Однако денег на это нет.

Тарифы водоканалам, которые работают с лицензией НКРЭКУ, планируют повысить в марте. В то же время маленькие водоканалы, которые подчиняются местным советам, уже работают с новыми ценами. Так:

в Староконстантинове Хмельницкой области повысили стоимость воды на 13,84%, до 56,84 грн за кубометр;

за кубометр; в пгт Новое Кировоградской области тариф уже повысили с 28,69 до 49,83 грн за кубометр;

за кубометр; в Буске Львовской области – на 18%, до 61,64 грн за кубометр;

за кубометр; в Мукачево – с 28,69 грн до 59,79 грн за куб.

Олег Попенко, эксперт в сфере ЖКХ, рассказывает OBOZREVATEL: помимо тарифа на воду, НКРЭКУ может пересмотреть и стоимость электроэнергии. Основания для этого есть. Действующий тариф устарел еще до ракетных атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины. Теперь же энергетическим компаниям нужны сотни миллионов долларов на восстановление работы разрушенных предприятий, сетей, станций.

Тариф на электроэнергию: точного решение еще нет

Еще более критическая ситуация с электроэнергией. Ремонты после продолжающихся ракетных атак РФ будут длится годами. А на них нужны миллиарды гривен, и единственная возможность их получить – увеличить цену. Экономически обоснованная цена на ток примерно в четыре раза выше тарифа для населения в 1,44 грн. К примеру, бизнес, который платит по рыночным ценам, уже за каждый кВт*час отдает 6,05 грн.

Официально в правительстве не озвучивают варианты пересмотра цен. В разговоре с OBOZREVATEL несколько собеседников в Кабмине говорят о возможности отменить диверсификацию цен. Сейчас тариф при потреблении до 250 кВт*час составляет 1,44 грн, а если тратить больше – каждый кВт*час будет стоить 1,68 грн.

Попенко предполагает, что цены могут поднять уже с апреля, хотя официальных прогнозов и оценок до сих пор нет. Вероятно, цену не повысят более чем до 2,3-2,5 грн за кВт*час. Допустим, если сейчас вы используете 250 кВт*ч, то ежемесячно нужно платить за ток 360 грн (при потреблении 251 кВт*ч – уже 421,6 грн). Если стоимость электроэнергии увеличат в два раза, то при потреблении 250 кВт*ч придется платить уже 720 грн.

Идея состоит в том, чтобы те украинцы, которые не могут платить за коммунальные услуги по полной цене, использовали программу субсидий. А когда правительство удерживает низкий тариф для всех, фактично субсидирует и тех, кто нуждается в поддержке, и тех, кто имеет возможность оплачивать коммуналку.