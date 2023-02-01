В Украине с 1 февраля изменились правила выплаты субсидий

В Украине с сегодняшнего дня, 1 февраля, окончательно отменили возможность оплачивать счета за коммуналку с учетом безналичной субсидии. Теперь помощь от государства предоставляется только "живыми деньгами".

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Это значит, что украинцы обязаны самостоятельно оплачивать полные счета за коммуналку, а сумма помощи будет приходить на отдельный счет. Об этом Суспільному рассказала замглавы главного управления Пенсионного фонда в Житомирской области Светлана Антонюк.

Суть нововведения заключается в том, что Ощадбанк перестал оплачивать коммунальные услуги вместо украинцев. Теперь деньги за субсидию начисляются на банковский счет получателя либо же выдаются ему наличными, например, вместе с пенсией на "Укрпочте"

Интересно, что еще несколько лет назад украинцы вообще не получали субсидии деньгами. Тогда деньги сразу перечисляли на счета коммунальных компаний, а люди платили по "урезанным" платежкам.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Украине жители самых дорогих жилкомплексов оформили субсидии на оплату коммуналки. При этом стоимость квартир в таких домах достигает более 10 млн грн.

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