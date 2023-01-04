В Украине субсидии оформили жители самых дорогих домов столицы

В Украине жители самых дорогих ЖК оформили субсидии на оплату коммуналки. При этом стоимость квартир в таких домах достигает более 10 млн грн.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В одном из самых известных домов в столице (Хрещатик, 25) субсидию оформили 13 семей. При этом действующих субсидий всего три (остальные не продлили). В сумме за отопительный сезон эти три семьи получат из бюджета 25,5 тыс. грн. "Дом со звездой" – один из самых дорогих в столице. Сейчас в нем продаются две квартиры: трехкомнатная за 14,7 млн грн и пятикомнатная за 64 млн грн. В этом доме сразу несколько квартир принадлежат Верке Сердючке – Андрею Данилко.

Три тысячи долларов за "квадрат" и помощь на коммуналку от государства

В одном из самых дорогих ЖК "Бульвар фонтанов" субсидию оформили три квартиры. При этом на данный момент выплату получают только в одной. И, судя по размеру субсидии, квартира эта немалой площади. За отопительный сезон владельцу выделят из бюджета 18 тыс. грн на оплату коммуналки.

Квартира площадью в 50 "квадратов" в этом ЖК обойдется в 8 млн грн. За эти деньги можно купить три квартиры такой же площадью в бюджетном сегменте. У людей, которые купили квартиру в ЖК, нашлись сотни тысячи долларов на покупку жилья, но при этом нет несколько тысяч гривен для того, чтобы самостоятельно платить за коммуналку.

Какие еще элитные ЖК получают субсидии

Оболонская набережная, 1. По этому адресу находятся две элитные новостройки, которые называют "парусами". В корпусе № 1 оформлено 4 субсидии, 2 из них – действующие. За отопительный сезон жильцы получат 21 тыс. грн на оплату коммуналки.

"Новопечерские Липки" – один из самых дорогих ЖК столицы. Здесь живут миллионеры, крупные политики. Небольшая однокомнатная квартира обойдется в этом ЖК в 146 тыс. долларов. А еще здесь оформили субсидию более 100 квартир. Из них 17 – действующие. Во время отопительного сезона из бюджета на коммуналку для жителей "Новопечерских Липок" потратят 87,4 тыс. грн.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.

Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.

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