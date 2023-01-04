В Украине субсидии оформили жители самых дорогих домов столицы
В Украине жители самых дорогих ЖК оформили субсидии на оплату коммуналки. При этом стоимость квартир в таких домах достигает более 10 млн грн.
Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. В одном из самых известных домов в столице (Хрещатик, 25) субсидию оформили 13 семей. При этом действующих субсидий всего три (остальные не продлили). В сумме за отопительный сезон эти три семьи получат из бюджета 25,5 тыс. грн. "Дом со звездой" – один из самых дорогих в столице. Сейчас в нем продаются две квартиры: трехкомнатная за 14,7 млн грн и пятикомнатная за 64 млн грн. В этом доме сразу несколько квартир принадлежат Верке Сердючке – Андрею Данилко.
- Три тысячи долларов за "квадрат" и помощь на коммуналку от государства
В одном из самых дорогих ЖК "Бульвар фонтанов" субсидию оформили три квартиры. При этом на данный момент выплату получают только в одной. И, судя по размеру субсидии, квартира эта немалой площади. За отопительный сезон владельцу выделят из бюджета 18 тыс. грн на оплату коммуналки.
Квартира площадью в 50 "квадратов" в этом ЖК обойдется в 8 млн грн. За эти деньги можно купить три квартиры такой же площадью в бюджетном сегменте. У людей, которые купили квартиру в ЖК, нашлись сотни тысячи долларов на покупку жилья, но при этом нет несколько тысяч гривен для того, чтобы самостоятельно платить за коммуналку.
- Какие еще элитные ЖК получают субсидии
Оболонская набережная, 1. По этому адресу находятся две элитные новостройки, которые называют "парусами". В корпусе № 1 оформлено 4 субсидии, 2 из них – действующие. За отопительный сезон жильцы получат 21 тыс. грн на оплату коммуналки.
"Новопечерские Липки" – один из самых дорогих ЖК столицы. Здесь живут миллионеры, крупные политики. Небольшая однокомнатная квартира обойдется в этом ЖК в 146 тыс. долларов. А еще здесь оформили субсидию более 100 квартир. Из них 17 – действующие. Во время отопительного сезона из бюджета на коммуналку для жителей "Новопечерских Липок" потратят 87,4 тыс. грн.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что некоторых украинцев могут заставить вернуть субсидии на оплату коммунальных услуг. Это может произойти, если гражданин скрыл информацию о настоящих доходах, но получал денежные средства.
Также субсидию могут заставить вернуть в бюджет, если украинец не оплачивает в полном объеме коммуналку более 3 месяцев.
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