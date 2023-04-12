Как повысят тарифы на электроэнергию украинцам: раскрыты планы Кабмина 

В Украине тариф на электроэнергию могут резко повысить. Тем, кто использует более 1000 кВт*час в месяц, будут платить за каждый кВт*час около 6-6,2 грн. Тариф при потреблении до 1000 кВт*час хотят увеличить на 30-40%.

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Об этом со ссылкой на источники в Кабмине сообщает издание ЭП. Так, на данный момент украинцы платят за каждый кВт*час 1,44 грн при условии, если потребляют до 250 кВт*час в месяц и 1,68 грн за каждый кВт*час, если используют больше 250 кВт*час в месяц.

"Для состоятельных людей, использующих свыше 1000 кВт-час в месяц, обсуждается установление рыночного тарифа на уровне около 6-6,2 грн за кВт*час. Его планируют установить на длительный период, например, на год, а затем в случае необходимости пересмотреть. Относительно другой категории (с потреблением до 1000 кВт-ч в месяц) продолжаются консультации. Обсуждается увеличение на условные 30-40%, но возможен такой вариант, что все оставят на действующем уровне", – рассказывает один из представителей рабочей группы.

С технической точки зрения финальное решение по пересмотру тарифов – зона ответственности Кабмина, но на практике ситуация несколько иная. Как утверждает собеседник ЭП в парламенте, последнее слово в этом вопросе в любом случае за президентом Владимиром Зеленским, "очень внимательно следит за темой тарифов".

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы платят за газ по разным тарифам. Большинство пользуется услугами "Нафтогаза", однако есть и несколько коммерческих поставщиков голубого топлива.

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