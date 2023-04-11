В Украине могут повысить тариф на электричество: когда стоит ожидать

Повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода по льготным ценам лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.

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"Цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной", – сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Таким образом, пока украинцы будут платить:

при потреблении до 250 кВт/ч – 1,44 грн за кВт/ч;

при потреблении более 250 кВт/ч – 1,68 грн за кВт/ч.

Сколько придется платить

Как сообщил ранее Цензор, тарифы могут вырасти до до 5,5 грн за кВт/ч. При этом само повышение может быть разбито на несколько этапов.

Более того, говорится в материале, даже этой суммы будет недостаточно для покрытия всех потребностей энергетиков. Ведь "рыночная стоимость электроэнергии для населения составляет примерно 7 гривен за кВт/ч".

"Собеседник в правительстве рассказывает, что в настоящее время из 7 грн за кВт/ч не покрывается примерно 1,3 грн. То есть это долг, не имеющий источников для его покрытия", – рассказывают авторы материала.

Повышение начали готовить давно

О том, что действующие тарифы на электричество будут переписаны, в Украине начали говорить давно. Так, еще в конце февраля советник премьер-министра Юрий Бойко сообщил, что правительство рассматривает несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии. В частности:

наиболее радикальная предполагает установление полностью рыночных цен;

остальные представляют собой разнообразные графики поднятия стоимости по смягчению экономических последствий для потребителей.

А в начале марта председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский заявил, что повышать тарифы нужно по двум причинам. Это:

необходимость восстановления энергетической инфраструктуры;

установление "справедливой цены".

"Были сильные удары по энергетической инфраструктуре. Потери от этого исчисляются большой суммой. …И нам нужно думать, за какие средства восстанавливать. Ведь война продолжается. Кроме международной помощи, основным источником средств для этого должны стать средства, заложенные в тариф на электроэнергию", – сказал Ущаповский.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцев с апреля также ждут новые тарифы на воду: повышение пройдет в два этапа. В результате в среднем семья будет платить за водоснабжение на 30-70 грн в месяц больше. При этом решение о росте цен на электроэнергию отсрочили: до 1 мая повышать ее стоимость не будут.

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