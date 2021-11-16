В Украине по-новому будут считать использованный газ: как изменятся суммы в платежках

В Украине изменят учет газа из кубометров на единицы энергии, что может сократить суммы в платежках для тех, кто получает некачественное голубое топливо. Платить придется не за полученные объемы, а за энергию.

Как написал в своей колонке на ЭП эксперт рынка Алексей Дубовской, природный газ, добываемый из разных месторождений, отличается по физико-химическому составу, а следовательно, и качеству.

Теплотворность газа отличается в зависимости от источника, таких как украинский газ (7,8 – 9,6 Мкал/куб.м), газ ПАО "Газпром", поступающий транзитом в ЕС (8 – 8,38 Мкал/куб.м) , и европейский газ (8,19 – 8,4 Мкал/куб.м).

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Газ разный, но сейчас платить за него приходится одну и ту же цену. Новые же правила позволят эту проблему решить. "Также преимуществом служит тот факт, что сравнивать цены на газ и электроэнергию станет проще, что позволит как малому и среднему бизнесу, так и потребителям эффективнее использовать свои средства", – отмечает эксперт.

При этом пока что законодательная база по этому вопросу до конца не прописана. А потому могут возникнуть скрытые риски для потребителя, считает глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

То есть потребитель может получить пересчет объема в киловатт-часы, как в пониженном так и в повышенном варианте. Поэтому сказать, как именно изменятся суммы в платежках, пока невозможно.

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