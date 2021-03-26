В Украине пересмотрят тариф на электроэнергию: какое решение принял Кабмин

Кабинет министров принял решение перенести повышение тарифов на один месяц. До 1 мая за каждый кВт*час придется отдать 1,68 грн. При этом в правительстве продолжают рассматривать варианты пересмотра цен, а без роста тарифа придется искать миллиарды гривен на компенсацию убытков "Энергоатома".

Как рассказали OBOZREVATEL собеседники в правительстве, сейчас рассматривают несколько вариантов пересмотра цен. На данный момент удалось договориться об:

тариф на "ток" пересмотрят в этом году, но не в апреле;

затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии;

тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более 2,5 грн за кВт*час.

Еще совсем недавно планировали с 1 апреля повысить цены чуть ли не до 3 грн, но только для тех, кто использует много "электрики". Сейчас уже принято решение перенести повышение на несколько месяцев.

По словам собеседников, сейчас рассматривают механизм, который позволит пересчитать цены только для отдельной категории. Например, тех, кто тратит больше 500 кВт*час электроэнергии в месяц. Официально такое решение комментируют так: столько тратят только те, кто живет в больших домах и квартирах, пользуется большим количеством техники и, видимо, может позволить себе платить полную стоимость.

Но на самом деле пострадают и те украинцы, которые не оформляют субсидию, но используют электрический котел. Зимой объемы их потребления могут достигать и 1000 кВт*час в месяц. Но это не из-за огромной площади или большого количества техники.

"Очень сложно объяснить людям, у которых действительно нет денег, почему они не могут платить 1,68 грн. Этот тариф не пересматривали с 2017 года. Реальная стоимость электроэнергии уже минимум на 30% выше. И то при условии, что все будут платить по одинаковой цене", – рассказывает собеседник в правительстве.

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