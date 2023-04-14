В Украине официально закончился отопительный сезон

В Украине 14 апреля окончательно завершился отопительный сезон. Батареи стали холодными уже во всех областях страны.

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Об этом сообщили как в "Нафтогазе Украины", так и в "Укрэнерго". При этом в стране немедленно началась подготовка к следующей зиме.

В Киеве выключать отопление начали только с 8 апреля. Зато в ряде регионов отопительный сезон завершился еще в конце марта. В первую очередь тепло отключили в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях.

Текущий отопительный сезон начался 15 октября 2022 года. Предыдущий сезон закончился 28 марта 2022 года.

После отключения отопления улучшилась ситуация в энергосистеме Украины. Сейчас производства тока хватает на всех потребителей и даже небольшой экспорт в Европу.

"Возрастает генерация гидроэлектростанции на фоне роста уровня воды в реках. Во избежание масштабных подтоплений населенных пунктов вдоль рек Днепр и Днестр на ГЭС осуществляются контролируемые сбросы воды", – отметили также в "Укрэнерго".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина завершила нынешний отопительный сезон с профицитом энергомощности и остатками газа и угля. В Минэнерго отмечают: это свидетельствует о том, что страна выдержала очень сложную зиму.

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