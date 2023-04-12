Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу: кому продаем

Украина уже начала экспорт электроэнергии в страны Европы – Молдову и Польшу – и намерена увеличить объемы поставок. В планах – выйти на показатели, превышающие прошлогодние.

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко. Он отметил: возобновление экспорта является ответом Украины на российские атаки.

"Это доказательство того, что у государства-террориста ничего не вышло с точки зрения уничтожения нашей энергетической системы. И сейчас мы надеемся выйти на те объемы экспорта, которые были в прошлом году. Мы планируем и будем вести переговоры об их увеличении, потому что сегодня резерв в системе позволяет это сделать", – говорится в сообщении.

При этом министр заверил: несмотря на такие планы, ключевой задачей является обеспечение внутренних потребностей в электроэнергии. А потому продажа ресурса может быть в любой момент остановлена – это произойдет в том случае, если "не будет обеспечен надлежащий уровень генерации".

На что уйдут деньги

По словам Галущенко, доходы от экспорта электроэнергии позволят привлечь дополнительные финансовые ресурсы для восстановления энергетических объектов, которые были разрушены или повреждены в результате российских атак. Тем не менее, признал он, полностью проблему эти деньги не решат.

"Мы не видим возможности полностью закрыть за счет экспорта соответствующие финансовые потребности для восстановления энергосистемы до следующего отопительного сезона. Но возможность получения этих средств позволит финансово подпитывать наши генерации и компании для этого", – отметил министр.

Кто покупает

В настоящее время Украина уже экспортирует электричество. По словам Галущенко, пока продажи идут в небольших объемах в Молдову и Польшу.

Как сообщал OBOZREVATEL, повышение тарифов на электроэнергию в Украине возможно уже в мае. Ведь Кабмин продлил действие специального периода льготных цен лишь до 30 апреля – до этого времени расценки будут прежними.

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