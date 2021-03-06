В Украине одна из областей останется без отопления: "Нафтогаз" наказал за долги

В Украине Донецкая область с 6 марта окажется без отопления. Газ, который используют для генерации тепла, перестанут поставлять из-за долгов.

Об этом сообщается на официальном сайте "Донецкоблгаза". "НАК "Нафтогаз Украины" прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго". "Донецкоблгаз" информирует, что "Донецктеплокоммунэнерго", как поставщик тепла для Донецкой области, остался без поставщика природного газа из-за долгов перед "НАК "Нафтогаз Украины", – сообщает предприятие.

"Донецкоблгаз" с 6 марта обязан прекратить газоснабжение "Донецктеплокоммунэнерго". "Нафтогаз" заставляет нас действовать согласно законодательству с целью недопущения нанесения Государству ежесуточных убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн грн на месяц", – отмечает предприятие.

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