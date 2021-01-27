В Украине обнародовали новые тарифы на газ: сколько заплатим

В Украине поставщики газа опубликовали новые тарифы на газ, которые будут действовать в феврале. Цены варьируются от 6,88 до 6,99 грн за кубометр.

Это следует из аналитики издания Газправда. По новым правилам, который действуют до конца отопительного сезона, тариф не может превышать 6,99 грн, но может быть ниже. Компания Megawatt предложил цену 6,88, "Агросинтез Трейдинг" – 6,88, Энергетические ресурсы Украины – 6,90.

В случае, если поставщик газа откажется поставлять газ бытовым клиентам по регулируемой цене, сработает страховой механизм рынка – поставщик "последней надежды" (ПОН), которым является газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". В соответствии с требованиями законодательства, потребитель может быть клиентом ПОН до 60 дней. В течение этого периода потребитель должен найти нового поставщика газа.

С 1 февраля максимальный тариф на газ будет составлять 6,99 грн, хотя в январе доходил до более 10 грн за куб. Если бы украинцы закупили голубое топливо летом на год, то равными частями платили бы 12 месяцев по цене менее 5 грн за кубометр.

С 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

В сумме снижение цены на газ и ограничение стоимости его транспортировки, по подсчетам Кабмина, позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

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