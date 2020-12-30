В Украине через несколько дней резко вырастут тарифы на воду: сколько будем платить

В Украине с 1 января 2021-го подорожает холодная вода для 44 населенных пунктов. К примеру, в Киеве за каждый кубометр вместо 22,9 придется платить 27,35 грн. Семья, которая потребляет 15 кубов холодной воды, будет платить на 66,7 грн в месяц больше (410,2 грн).

Об этом говорится в решении Национальной комиссии в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Новые цены рассчитывала местная власть, после они обращались к регулятору с просьбой повысить тарифы.

Тарифы вырастут в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Львове, Ивано-Франковске и т.д. Детальнее с новыми ценами можно ознакомиться в прикрепленном файле. Для примера, в Киеве сейчас 13,44 грн нужно платить за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме это 22,99 грн за каждый кубометр воды.

С 1 января 2021-го цены увеличатся до 14,74 грн за водоснабжение и 9,55 грн за водоотвод. В сумме придется платить уже 27,35 грн за каждый куб.

Такое подорожание объясняют ростом заработных плат на 12%, подорожанием электроэнергии на 12%. Также на 11% больше приходится платить за реагенты, на 40% подорожали ремонты и на 15% капитальные инвестиции.

"В соответствии с заявками предприятий, тарифы на водоснабжение вырастут в среднем на 21%, водоотвод подорожает на 23%. Предприятия аргументировали необходимость повышения тарифа ростом зарплат сотрудников, ростом цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию", – разъяснили в НКРЭКУ.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине должны ввести абонентскую плату на воду, отопление и вывоз мусора. Это предусмотрено уже принятым законом "О жилищно-коммунальных услугах". В действующих тарифах расходы на содержание и ремонт инфраструктуры не заложены, а с введением абонентской платы деньги на это появятся.

При этом есть два варианта: либо украинцы объединяются всем домом (например, создают ОСМД) и подписывают коллективные договоры на поставку воды, тепла, вывоз мусора, либо же каждый самостоятельно заключает индивидуальные соглашения и платит абонплату.