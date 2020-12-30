В Україні через кілька днів різко зростуть тарифи на воду: скільки платитимемо

В Україні з 1 січня 2021-го подорожчає холодна вода для 44 населених пунктів. Наприклад, у Києві за кожен кубометр замість 22,9 доведеться платити 27,35 грн. Сім'я, яка на місяць споживає 15 кубів холодної води, платитиме на 66,7 грн більше (410,2 грн).

Про це йдеться в рішенні Національної комісії у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП). Нові ціни розраховувала місцева влада, звертаючись до регулятора з проханням підвищити тарифи.

Тарифи зростуть у Києві, Дніпрі, Одесі, Харкові, Львові, Івано-Франківську та інших населених пунктах. Детальніше з новими цінами можна ознайомитися в прикріпленому файлі. Наприклад, у Києві зараз 13,44 грн потрібно платити за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. У сумі це 22,99 грн за кожен кубометр води.

З 1 січня 2021-го ціни збільшаться до 14,74 грн за водопостачання та 9,55 грн за водовідведення. Загалом доведеться платити вже 27,35 грн за кожен куб.

Таке подорожчання пояснюють зростанням заробітних плат на 12%, подорожчанням електроенергії на 12%. Також на 11% більше доводиться платити за реагенти, на 40% подорожчали ремонти і на 15% капітальні інвестиції.

"Відповідно до заявок підприємств, тарифи на водопостачання зростуть у середньому на 21%, водовідведення подорожчає на 23%. Підприємства аргументували необхідність підвищення тарифу зростанням зарплат співробітників, зростанням цін на паливно-мастильні матеріали, реагенти і електроенергію", – роз'яснили в НКРЕКП.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мають ввести абонентську плату за воду, опалення та вивезення сміття. Це передбачено вже ухваленим законом "Про житлово-комунальні послуги". У чинних тарифах витрати на утримання й ремонт інфраструктури не закладено, а з введенням абонентської плати гроші на це з'являться.

Водночас є два варіанти: або українці об'єднуються всім будинком (наприклад, створюють ОСББ) і підписують колективні договори на постачання води, тепла, вивезення сміття, або ж кожен самостійно укладає індивідуальні угоди й платить абонплату.