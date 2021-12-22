В Украине часть домов остается без отопления: требуют резко повысить тарифы

В селе Счастливое (Киевская область) сотни семей встретили первый снег и первые морозы в домах без отопления. По состоянию на 21 декабря поставщик тепла не утвердил тарифы в органах местной власти. Отопление обещают включить, но если значительно повысят тарифы на тепло: за каждый Гкал предлагают платить 2,6 тыс. грн (к примеру, в Киеве платят всего 1,6 тыс. грн).

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. "У нас мерзнут дети в квартирах! Невозможно так жить: включаем электрические камины, дуйки. Но они не помогают. У нас в доме есть пенсионеры, у которых субсидия не покрывает необходимое для того, чтобы нагреться, количество электроэнергии. Что нам делать? Дети болеют, мы болеем, мы просто мерзнем", – жалуется жительница дома на ул. Леси Украинки, 14.

Отопление обещают дать 21 декабря, но никаких гарантий нет. Уже несколько недель каждую ночь дом "замерзает", пока представители власти и управляющей компании ищут виновных. Сам же дом условно разделился на два лагеря: тех, кто поддерживает ОСМД, и тех, кто поддерживает управляющую компанию "Ситистейтсервис" (ее создал застройщик).

Видео дня

Представитель ОСМД Артем рассказал OBOZREVATEL, что проблема заключается в том, что в "Ситистейтсервис" не смогли договориться о том, чтобы покупать у "Нафтогаза" голубое топливо по цене около 7 грн за куб (льготный тариф для населения). Рыночная же стоимость достигает более 45 грн за каждый куб. Если покупать газ по такой цене, то "Ситистейтсервис" обанкротилось бы за считанные недели.

В "Ситистейтсервисе" общаться с журналистами отказались, но пообещали, что проблему решат в ближайшее время. Мол, уже 21 декабря в местном сельсовете утвердят новый тариф на отопление, который компенсирует расходы на газ и позволит поставлять тепло с этого же дня.

Другая часть жильцов, которая поддерживает управляющую компанию, уверена: в проблеме виноваты соседи. Мол, между "Ситистейтсервисом" и ОСМД есть конфликт: ОСМД собирает с жильцов деньги за отопление и якобы не передают их управляющей компании. Как результат, платить за газ нечем, а без газа не будет работать частная котельная, которая и должна отапливать дом.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к Пристоличному сельскому совету (в его состав входит село Счастливое). Там нам кратко пояснили: жильцы в органы местной власти не обращались, "Ситистейтсервису" утвердят новый тариф, а контролировать подачу тепла в частных компаниях они не имеют права.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, получатели субсидий могут не прятаться от проверочных органов – те не будут приходить к ним домой. Вместо этого проверки будут проводиться в автоматическом режиме. Заниматься этим будет новый орган – Национальная социальная сервисная служба.