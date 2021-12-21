"Дети замерзают в квартирах!" В Украине часть домов до сих пор остается без отопления, а виноватых найти невозможно

В Украине в результате реформы ЖКХ центральная власть фактически передала функции контроля за поставщиками тепла местной власти и лицензиарам. И если с коммунальными (принадлежат городам и селам) предприятиями масштабных проблем не возникает, то с частными дела обстоят иначе.

В некоторых населенных пунктах в многоэтажках до сих пор нет отопления и виновных в такой ситуации найти практически невозможно. Кабмин говорит об ответственности местной администрации, местная власть в свою очередь жалуется на отсутствия полномочий для контроля, а сами поставщики винят жильцов, которые не вовремя оплачивают коммуналку. Яркий пример – село Счастливое, где несколько многоэтажек до сих пор остается без отопления.

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О том, из-за чего возникли проблемы и почему закон пора менять, читайте в материале OBOZREVATEL.

В Счастливое (Киевская область) сотни семей встретили первый снег и первые морозы без отопления. По состоянию на 21 декабря поставщик тепла не утвердил тарифы в органах местной власти. "У нас мерзнут дети в квартирах! Невозможно просто так жить, включаем электрические камины, дуйчики. Но они не помогают. У нас в доме есть пенсионеры, у них субсидия не покрывает такое количество электроэнергии, чтобы греться. Что нам делать? Дети болеют, мы болеем, мерзнем", – жалуется жительница дома на ул. Леси Украинки, 14.

Отопление обещают дать 21 декабря, но никаких гарантий нет. Уже несколько недель каждую ночь дом "замерзает", пока представители власти и управляющей компании ищут виновных. Сам же дом условно разделился на два лагеря: тех, кто поддерживает ОСМД и тех, кто поддерживает управляющую компанию "Ситистейтсервис" (ее создал застройщик).

Представитель ОСМД Артем рассказал OBOZREVATEL: проблема заключается в том, что в "Ситистейтсервис" не смогли договориться о том, чтобы покупать у "Нафтогаза" голубое топливо по цене около 7 грн за куб (льготный тариф для населения). Рыночная же стоимость достигает более 45 грн за каждый куб. Если покупать газ по такой цене, то "Ситистейтсервис" обанкротилось бы за считанные недели.

В "Ситистейтсервис" общаться с журналистами отказались, но пообещали, что проблему решат в течение ближайшего времени. Мол, уже 21 декабря в местном сельсковете утвердят новый тариф на отопления, который компенсирует расходы на газ и позволит поставлять тепло с этого же дня.

Другая часть жильцов, которая поддерживает управляющую компанию, уверена: в проблеме виноваты соседи. Мол, между "Ситистейтсервис" и ОСМД есть конфликт, ОСМД собирает с жильцов платежи за отопление и якобы не передают эти деньги управляющей компании. Как результат, платить за газ нечем, а без газа не будет работать частная котельная, которая и должна отапливать дом.

OBOZREVATEL обратился за комментарием к Пристоличному сельскому совету (в него входит село Счастливое). Там нам кратко пояснили: жильцы в органы местной власти не обращались, "Ситистейтсервису" утвердят новый тариф, а контролировать подачу тепла в частных компаниях они не имеют права.

"Прошлый тариф был утвержден в 2016 году. Он не соответствует экономически обоснованному уровню. Сегодня (21 декабря – ред.) мы утвердим новый тариф. У нас нет функций контроля", – пояснили в сельсовете. Также в учреждении намекнули: контролем должна заниматься Киевская областная государственная администрация, она выдавала лицензию "Ситистейтсервису".

В результате же местная власть бездействует, потому что у нее нет полномочий, "Ситистейтсервис" винит в проблеме должников и ОСМД, представители ОСМД – управляющую компанию. Но страдают все жильцы дома на ул. Леси Украинки, 14.

К слову, официально "Ситистейтсервис" владеет Анатолий Юркевич, согласно данным из реестров, он также зарегистрирован в селе Счастливое на ул. Леси Украинки, 14. И, вероятно, страдает от неэффективного управления своей компании – тепла нет и в его квартире. Юркевич является ключевой фигурой в компании "Милкиленд-Украина" (на него оформлены предприятия). Они занимаются производство молочных продуктов.

Государство отдало проблему коммунальных услуг местной власти, а там просто нет никаких функций для контроля, рассказывает экс-глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного совета при КГГА Олег Попенко. Эксперт уверен: проблема системная и имеет всеукраинский масштаб.

"Это же не уникальная ситуация в Счастливом. Местная власть не имеет никакой функции контроля и надзора, Если частная котельная вопрос поставки тепла не решила, местная власть никакого отношения к этому не имеет. Такие ситуации были и в Киеве, нужно решать вопрос на законодательном уровне", – говорит Попенко.

Эксперт считает, что проблема в реформе ЖКХ, которую провели в 2017-м. Украинцев фактически оставили беззащитными в отношениях с поставщиками тепла. Там, где есть коммунальное (принадлежит местной власти) поставщики тепла и воды, у чиновников еще есть рычаги влияния. Но если теплоснабжением занимается частная компания, привлечь ее к ответственности крайне сложно.

Времена, когда премьер-министр проводил селекторное совещание и угрожал уголовной ответственностью главам сельсоветов и мэрам населенных пунктов, в которых не подготовились к отопительному сезону, уже позади. Сейчас центральная власть может законно бездействовать.