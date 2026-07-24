"На мероприятии не было дежурной скорой и медиков": очевидица рассказала о первых минутах российского удара по выставке вооружений на Киевщине

В пятницу, 24 июля, российские войска ударили баллистикой по выставке вооружений в Бучанском районе Киевской области. Это привело к гибели десяти человек. Часть из них можно было спасти, но на месте не было дежурной скорой и медиков. Также не было мобильной связи, чтобы вызвать помощь.

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Об этом в Facebook рассказала председатель ОО "Защитим Протасов Яр" Юлия Бартле, которая присутствовала на мероприятии. Она была одной из нескольких человек, оказывавших помощь раненым.

"Сегодня произошла очередная страшная трагедия. Да, я была на этом демо под Киевом. Тревоги не было, потому что на месте не было связи. Либо все произошло очень быстро, и я не помню тревоги. Где-то около 11:20-11:30 сразу прилет. Взрыв один или два. Не могу вспомнить", – написала Бартле.

Первые минуты после удара РФ

После первых взрывов люди побежали в укрытие. На площадке было много раненых, которые кричали и звали на помощь. По словам Юлии, в трех метрах от меня лежал погибший, а дальше – еще несколько жертв удара РФ.

"Помощь оказывали всего несколько человек. Между первым и вторым ударами успела наложить турникеты двум раненым.

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Снова прилет. Несколько взрывов. Достала из багажника броник. Надела, правда, с третьей попытки. Аптечку. Побежала к мужчине, который зажимал живот моей флиской. Наложила повязку. Потом позже ему наложила турникет на ногу, который кто-то принес. Но перед этим успела наложить турникеты еще двум", – вспоминает женщина.

С собой у нее было только четыре турникета. По словам Бартле, если бы на мероприятии дежурили медики, как минимум еще два человека остались бы живы.

Она добавила, что на месте проведения выставки не было мобильной связи. Раненые лежали и пытались дозвониться до скорой или хотя бы до кого-нибудь из знакомых.

"Сгорел пульт от нашего НРК. Скорые не ехали. Поляки, которые были на мероприятии, первыми начали вывозить раненых на своем НРК к дороге. Пока по старлинку наш оператор, находившийся дома, смог выехать, уже были скорые и ГСЧС. Затем долго записывали показания и пытались помочь ГСЧС раздвинуть машины, чтобы обеспечить проезд", – рассказала Бартле.

Что известно об ударе РФ

24 июля Россия нанесла ракетный удар по Киевской области. В следствие обстрела, к сожалению, погибли 10 человек и около 100 пострадали.

Удар был нанесен по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности. В Украинском совете оружейников подчеркнули, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась.

Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко подчеркнул: следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что целью удара РФ стало мероприятие, которого "там точно не должно было быть". Он сообщил, что уже возбуждены уголовные дела по факту случившегося.

Как сообщал OBOZ.UA, вследствие российского ракетного обстрела Киевской области 24 июля погиб сотрудник польской оружейной компании. Он был посетителем выставки Defense Demo Day & Defense Expo.

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