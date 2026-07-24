Как и ожидалось, удары противника по нашим гражданским объектам, в частности по Одесскому порту, инфраструктуре "Новой почты", складам ритейлеров и прочим объектам, теперь не остаются без ответа, и вот уже несколько дней подряд ведется мощная атака на крупнейшую логистическую сеть Wildberries. Только этой ночью были поражены четыре хаба этой сети, и, наверное, снова нужно составить топ-10 этих целей для лучшего понимания того, что произошло.

Видео дня

Далее текст на языке оригинала.

№ Локація Регіон Площа (м²) Значення 1 Колєдіно Московська обл. 250 000 Головний хаб WB, центр FBO/FBS 2 Електросталь Московська обл. 230 000 Другий за значущістю склад МО 3 Шушари Санкт‑Петербург 170 000 Північно‑Західний хаб 4 Краснодар Краснодарський край 120 000 Південний хаб 5 Тула Тульська обл. 100 000 Центральний регіон 6 Єкатеринбург Свердловська обл. 85 000 Урал і частина Сибіру 7 Казань Татарстан 80 000 Поволжя 8 Воронеж Воронезька обл. 75 000 Чорнозем’я 9 Котовськ Тамбовська обл. 70 000 Локальний центр 10 Невинномиськ Ставропольський край 60 000

Як видно, зачистка цієї мережі йде повним ходом, і, мабуть, після цієї атаки "улов" за обсягом втрат для лаптів наблизиться до трильйона рублів, що виглядає вже відчутно в будь-якому вираженні – хоч у рублях, хоч у доларах, а хоч і у квадратних метрах. Причому під ніж ідуть найбільші комплекси, які є ядром усієї мережі. А крім того, йдеться саме про ті активи, які забезпечують логістикою найбільш густонаселену частину курника, включаючи москву і Санкт-Ленінбург.

Главные истории дня

Загалом поки що немає узагальнених даних про збитки, завдані ворогові саме сьогодні, але маса фото й відео, які наводнили Мережу, дають усі підстави стверджувати, що сьогодні було атаковано комплекс Wildberries Шушари в однойменному населеному пункті (Ленобласть), який посідає третю позицію в рейтингу активів компанії, а крім того, Новосаратовку Всеволожського району Ленінградської області (Свердловське міське поселення, промзона "Уткіна Заводь"). За даними аналітиків, там горить не лише складський комплекс, а й інші склади. Попередній опис пожежі саме в цій локації має такий вигляд:

"На території промзони "Уткіна Заводь" горять щонайменше три окремі будівлі: корпус 4 – склад Wildberries; корпус 3 – склад невідомої належності; корпус 5 – розподільчий центр компанії "Петрович".

Тобто в Уткіній Заводі під роздачу пішли й інші компанії, яким просто не пощастило перебувати поряд із Wildberries, і, до речі, вперше на шашлик потрапили склади іншого мережевого оператора – "Озон". А щодо комплексу в Шушарах, то це – гігантський комплекс, який самодостатній у своєму горінні. Тож по пітерській логістиці прилетіло настільки потужно, що гармата крейсера "Аврора" зав’язалася на морський вузол. Крім цих двох активів, під удар потрапили ще два, які не входять до топ-10, а саме – у Твері та Сімферополі.

Станом на ранок більшість відео прийшла з Шушар, і на самому відео чудово фіксується безліч прильотів саме дронів літакового типу вже після того, як на картинці чудово видно кілька стовпів диму. Тобто ті прильоти, які потрапили на відео, були далеко не першими, а туди вже вдарили щонайменше три-п’ять дронів або й більше, а після цього прилетіло ще до десятка апаратів. Це свідчить про те, що пропуск ППО був тотальним. Тим більше що частина дронів рознесла комплекс в Уткіній Заводі.

ЗАВОД

І станом на ранок стало відомо про інший об’єкт атаки, а саме – завод АТ "Вятське машинобудівне підприємство „АВІТЕК"" у Кірові. Цей епізод стоїть окремо тому, що він не має відношення до вирізання логістичної мережі, а сам завод є однозначним представником підприємства ВПК. Ось короткий список продукції, який багато що прояснює у плані вибору заводу як цілі:

1. Військова продукція

Зенітні керовані ракети класу "земля-повітря": Модулі 9М334 з ракетами 9М331 для ЗРК "Тор-М1" та "Тор-М2Е".

Ракети-мішені та імітатори повітряних цілей: 5В27А та 9Ф841М для створення мішенної ситуації.

Катапультні крісла: К‑36ДМ серії 2 та К‑36Д‑3,5 (встановлюються на Су‑57, Су‑34). Розробка крісел нового покоління.



2. Авіаційне обладнання

Вантажопідйомні системи: ГК-3000, БЛ-56М, СЛГ-300, СЛГ-150.

Електролебідки та ручні лебідки.

Тримачі для підвіски та скидання вантажів (літаки та вертольоти).

Правда ж, багато знайомих назв? Це саме те підприємство, яке має згоріти вщент, як ті самі склади, про які було сказано вище. Не тільки воно, але якщо такі підприємства горітимуть з таким самим темпом, то через якийсь, зовсім невеликий час лапті знову скакатимуть на конях, ішаках і баранах із шашками та списами в руках. І щойно справа стане до цього наближатися, то курник закриється на переоблік.

РАКЕТА

Але це ще не все. Завод було атаковано не дронами, а як мінімум – ракетою "Фламінго". Можливо, було кілька ракет, поки про це нічого невідомо. Але вже точно відомо, що це була саме крилата ракета, запуск якої було продемонстровано нашими військовими. Це свідчить про те, що величезна, порівняно з БПЛА, ракета, яка до того ж має гігантський тепловий слід, пролетіла близько 1,5 тисячі кілометрів над ворожою територією, і її (або їх) не було виявлено і не було збито.

А ми знаємо, що це – половина заявленої відстані, на яку здатна пролетіти ця ракета, і тому якщо вона летітиме приблизно тим самим маршрутом, то шлях для ударів по нафтових і газових промислах Західного Сибіру вже відкрито, і питання про те, чи полетять туди ракети, вже не стоїть. Питання полягає в тому, коли це станеться. Ну, а сюжет виявився запальним і точно – у стилі хорор для лаптів.