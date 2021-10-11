В школах и больницах Украины наступил газовый кризис – им приходится платить по 35-45 грн за куб

Украинские больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения будут платить за газ по 35-45 грн/куб. м. И это при том, что Кабинет министров заключил с "Нафтогазом" и местными властями меморандум, в котором говорится о цене 13,6 грн/куб.

Посталять газ по сниженным ценам, согласно меморандуму, должен "Нафтогаз Трейдинг". Но он просто не принимает участия в тендерах, сообщает Бизнес.Цензор. На тендеры приходят только частные компании, которые готовы поставлять газ только по рыночным ценам.

В результате бюджетные и коммунальные организации должны будут платить за топливо более 30 грн за куб. По данным Украинской энергетической биржи (УЭБ), рыночные цены взлетели в начале октября до 28-38 грн за кубометр в зависимости от формы и сроков оплаты. На европейских биржах в переводе на гривни цена взлетела до 54 грн за куб.

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В меморандуме о "заморозке" тарифов на отопление и газ для населения и организаций "бюджетников" указано, что цена газа должна составлять:

7,42 грн/куб. м для поставщиков тепла населению;

13,66 грн/куб м - для бюджетных учреждений и поставщиков тепла бюджетным учреждениям.

"Продавать газ по таким ценам таким контрагентам должна газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг"... Этот меморандум не работает... Согласно закону бюджетные учреждения не имеют права заключать договоры без проведения тендеров. Они проводят тендеры, но "Нафтогаз Трейдинг" на них не приходит", – объяснили журналисты.

По их словам, руководители местных органов власти тоже не могут связаться с "Нафтогаз Трейдинг". Более того, многие бюджетные и коммунальные учреждения расторгли старые договоры с "частниками" в надежде заключить новые контракты с "Нафтогазом". Теперь эти учреждения остались вообще без контрактов, а отопительный сезон на носу.

"В результате предприятия и организации государственного сектора срочно заключают договора на отопительный сезон с высокими ценами, которые не предусмотрены в бюджетах соответствующих уровней", – отмечается в материале.

Несмотря на годовые тарифы на газ с фиксированной ценой около 8 грн за кубометр, некоторым украинцам придется платить за газ по 16,5 грн за куб. Речь идет о тех, кого перевели к поставщику "последней надежды".

Перевод, кстати, зачастую происходит без ведома потребителя. Как только прошлый поставщик отказывается выполнять свои обязательства, потребителю просто начинают насчитывать больше. В итоге он узнает о переходе к поставщику "последней надежды" только после того, как получает звонок с требованием оплатить долг.

Функции поставщика "последней надежды" тоже выполняет структура группы "Нафтогаз" – газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины". У компании есть 1,2 млн бытовых клиентов, которые покупают газ по фиксированной цене 7,96 грн за куб.

По данным СМИ, еще 600 тыс. семей были переведены к "Нафтогазу" как к поставщику "последней надежды". Именно они и заплатят за октябрьский газ по 16,56 грн за куб, ведь тариф для них меняется ежемесячно в зависимости от рыночных цен, а не зафиксирован на год.

Кроме того, "Нафтогаз" может быть поставщиком "последней надежды" максимум 60 дней. Если в течение этого срока потребитель не нашел нового поставщика, ему просто отключат газ.

Представители бизнеса уже заявили, что "наступил апокалипсис". Из-за небывало дорого газа предпринимателям придется повышать свои цены, а в некоторых случаях даже ограничивать производство.

"Извините, что отвлекаю от важных государственных дел. Но тут немного наступил апокалипсис. Газ 54 тысячи гривен (за тысячу кубометров. – Ред.) на ноябрь", – писал владелец алкогольного холдинга Евгений Черняк на своей странице в Facebook. Всего за несколько месяцев голубое топливо взлетело в цене в 3,6 раза.

И пока в ЕС уже обсуждают компенсации для бизнеса, расследование взлета цен и ограничение тарифов для населения, украинский Кабинет министров никаких конкретных шагов не предлагает. Премьер Денис Шмыгаль лишь призвал увеличить добычу газа. Но такая задача стоит перед "Нафтогазом" уже много лет. А из-за рекордных цен на газ Украине грозит серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств.

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