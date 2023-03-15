В режиме отключения света перемены: к чему украинцам быть готовыми
В Киеве и области отменені стабилизационные отключения электричества. Достичь этого удалось за счет восстановления электроснабжение всех жителей столицы и области.
Об этом сообщили в ДТЭК. Таким образом, отметили там, графики стабилизационных отключений больше не применяются.
Впрочем ,подчеркнули в компании, говорить об окончательной отмене отключений не приходится. "Ситуация в энергосистеме до сих пор сложная, поэтому следите за обновлениями", – говорится в сообщении.
Также лимиты потребления не доводились в Одесскую область. "В настоящее время лимиты отсутствуют. Однако при перегрузке сетей возможны ограничения электроснабжения в отдельных районах области. Они будут происходить согласно стабилизационным графикам", – сообщили в ДТЭК Одесские электросети.
Ранее же в "Укрэнерго" сообщили о завершении запитки всех потребителей Николаевской области, оставшихся без энергоснабжения в результате боевых действий. А также проведении работ по устранению последствий ракетных обстрелов 9 марта в Житомирской и Харьковской областях.
При этом жителей Харьковской области местное облэнерго попросило ограничить потребление электроэнергии. "Из-за ракетной атаки 9 марта возникли серьезные повреждения в системе передачи электрической энергии. Чтобы их устранить, энергетики должны произвести срочный ремонт оборудования. Это приведет к дополнительной нагрузке на энергосистему, поэтому энергетики просят потребителей о помощи", – объяснили там.
Так жителям региона, по возможности нужно ограничить использование мощных бытовых приборов: электроплит, обогревателей, бойлеров, стиральных машин и т.д. Кроме того, энергетики просят отключить от сети "лишние" электроприборы, которые не используются.
Генераторы и павербанки наготове держать наготове
В то же время, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко советует украинцам держать генераторы и павербанки в режиме готовности. Ведь до полного восстановления сети и генерации угроза аварийных отключений электроэнергии будет сохраняться.
"Риск аварий будет сохраняться, пока мы не восстановим наши высоковольтные линии и генерационные мощности. Линии находятся в состоянии "отремонтированы на колене", поскольку пока не было возможности отвозить оборудование в заводские условия, восстанавливать его капитально или массово заменить новым", – объяснил Харченко.
В настоящее же время, по его словам, энергоснабжение в Украине не настолько надежно, как было до повреждений. "Я бы очень рекомендовал сохранять тот режим готовности к любым неожиданностям еще по меньшей мере в течение нескольких месяцев. Потому что гарантировать ничего нельзя", – резюмировал эксперт.
Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, Россия этой зимой пыталась превратить Украину в "глобальный Алчевск", оставив всю страну без света, тепла и связи. Однако в итоге РФ стратегически проиграла, так как потратила огромное количество ракет и дронов, более 1000, а своей цели так и не достигла.
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