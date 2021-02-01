В "ДНР" и "ЛНР" резко повысили тарифы на коммуналку: местным жителям нечем платить

С 1 февраля жители временно неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей (т.н. "ДНР" и "ЛНР") должны будут платить за коммуналку на 11-30% больше. Местные "власти" приняли решение поднять тарифы.

"С сегодняшнего дня в ОРДЛО – резкое повышение тарифов ЖКХ. Местные жители в шоке. В условиях нищеты платить по новым тарифам будет очень тяжело", – написал член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский на своей странице в Facebook.

Местные жители так называемых "ДНР" и "ЛНР" будут платить за услуги водоснабжения, централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения на 20% больше. Тарифы на электроэнергию увеличатся на 30%, на природный газ – на 16%, на водоотвод – на 11%.

Новый тариф на электроэнергию в случае потребления до 150 кВт-ч составит 1,04 рубля (40 украинских копеек), от 150 до 800 кВт-ч – 1,42 (52 украинские копейки), свыше 800 кВт-ч – 2,85 (95 украинских копеек). Тариф за кубометр на водоснабжение составит 15,26 рубля (5,6 грн), а на водоотведение – 9,84 (3,6 грн); на отопление за квадратный метр – 10,4 рубля (3,8 грн), сообщают "Новости Донбасса".

"Самое смешное, что боевики всегда рассказывали, что в Украине тарифы на услуги ЖКХ высоки из-за олигархов и Сороса. А в "народных республиках" олигархов нет, потому и тарифы низкие. Теперь выходит, что олигархи, Сорос и МВФ все-таки дотянулись и до "ЛДНР", – написал Казанский.

Повышение тарифов на коммунальные услуги объясняют необходимостью проведения ремонтных работ в сфере ЖКХ, повышения зарплаты работникам отрасли, а также устранения дефицита кадров. Последний сейчас составляет около 23%.

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