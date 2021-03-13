В Минэнерго заявили, что снимут ограничение тарифа на газ и назвали новую цену

В Украине продлевать максимальный тариф на газ в размере 6,99 грн за кубометр после марта 2021 года не будут.

Об этом Минэнерго сообщило в ответ на запрос "Интерфакса". "Министерство не намерено продлевать действие ограничений цены на газ", – говорится в сообщении. Снятие ограничений, по мнению ведомства, не повлечет за собой увеличение цены на газ, и цена ресурса в годовых контрактах для бытовых потребителей не будет превышать существующий уровень в 6,99 грн

С 1 февраля 2021 на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021-го максимальная цена на газ не может быть выше 6,99 грн/куб.м.

Все поставщики обязаны в срок до 25 апреля сообщить бытовым потребителям цену на газ, которая будет действовать в течение года, и опубликовать ее на своих сайтах. В то же время поставщики природного газа смогут предлагать другие варианты (месячные, квартальные тарифы).

"Вышеупомянутые изменения будут способствовать защите прав бытовых потребителей в части стабилизации цен на природный газ в условиях открытия рынка природного газа и развития конкуренции на нем", – уверены в НКРЭКУ.

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