В Крыму заканчивается вода, а местные жители надеются только на осадки

В аннексированном Крыму практически пересохло Аянское водохранилище, в некоторых населенных пунктах вода подается по часам, а ситуация обостряется с каждым днем. Местные жители уверены: надеяться можно только на осадки.

Об этом говорится в сюжете крымского телеканала НТС, который опубликовали в Youtube. Житель Симферополя Алексей Алеонов уверен, что "власть" в этой ситуации не поможет: "Дай Бог, чтобы были снега, заполнялось водохранилище, ну, естественно, что нам нужно больше снега сейчас, чтобы весной было таяние и поступление воды, а так, в принципе, от властей это мало зависит, погода она же нами не определяется".

Как рассказал местный житель Вячеслав, подобная засуха из-за малого количества осадков случается раз в пять лет. Тем временем, по словам Елены Максимич, жительницы Ялты, наполнившийся водопад Учан-Су в семи километрах от города стал для местных настоящим чудом:

"Сейчас в Ялте, в Алуште праздник, потому что воду давали по часам: два часа днем и два часа вечером. И в связи с тем, что вот водопад наполнился, там круглосуточно идет вода. И этот водопад – 98 метров. Он самый большой в странах СНГ, поэтому все сейчас приезжают посмотреть на это чудо. Конечно, чудо, я здесь давно живу, но первый раз попала, именно когда он полноводный".

Материковая часть Украины после аннексии перестала поставлять питьевую воду на полуостров. Собственного ресурса в Крыму катастрофически не хватает.

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