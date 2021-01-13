У Криму закінчується вода, а місцеві жителі сподіваються тільки на опади

В анексованому Криму практично пересохло Аянське водосховище, в деяких населених пунктах вода подається погодинно, а ситуація загострюється з кожним днем. Місцеві жителі впевнені: сподіватися можна тільки на опади.

Про це йдеться в сюжеті кримського телеканалу НТС, який опублікували в Youtube. Житель Сімферополя Олексій Алеонов упевнений, що "влада" в цій ситуації не допоможе: "Дай Бог, щоб був сніг, заповнювалося водосховище, ну, звісно, що нам потрібно більше снігу зараз, щоб навесні було танення і надходження води, а так, в принципі, від влади це мало залежить, погода вона ж нами не визначається".

Як розповів місцевий житель В'ячеслав, така посуха через малу кількість опадів трапляється раз в п'ять років. Тим часом, за словами Олени Максимич, мешканки Ялти, наповнений водоспад Учан-Су в семи кілометрах від міста став для місцевих справжнім дивом:

"Зараз у Ялті, в Алушті свято, тому що воду давали погодинно: дві години вдень і дві години ввечері. І через те, що ось водоспад наповнився, там цілодобово йде вода. І цей водоспад – 98 метрів. Він найбільший у країнах СНД, тому всі зараз приїжджають подивитися на це диво. Звичайно, диво, я тут давно живу, але уперше потрапила, саме коли він повноводний".

Материкова частина України після анексії перестала постачати питну воду на півострів. Власного ресурсу в Криму катастрофічно не вистачає.

Як повідомляв OBOZREVATEL: