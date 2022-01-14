В Киеве 16-этажка перешла на отопление дровами: что происходит и сколько таких домов

В соцсетях и СМИ несколько дней обсуждали переход 16-этажки на отопление дровами в столице. Речь идет о ЖК "Кузьминский-2", который не достроили и законно подключить к отоплению не смогли. Часть жильцов в дом заселилась, а обогревают его дровами.

Такой случай далеко не единственный. Только в столице не сдали в эксплуатацию около 300 многоэтажек. По всей стране таких домов – тысячи. О том, как живут украинцы в недостроях и почему переходят на дрова, читайте в материале OBOZREVATEL

Украинцы вселяются в недострои, а отапливают дровами

"У нас в ЖК напротив – "Кузьминский" – давно отапливают твердым топливом, но внимания на это не обращали", – рассказывает инвестор ЖК "Кузьминский-2" Янина Алеева. По ее словам, отапливать дровами 16-этажку начали только этой зимой, а до этого отопления вовсе не было. Дом не достроили, не сдали, не ввели в эксплуатацию, более того, на здание наложен арест. Законно подключиться к коммуникациям практически невозможно.

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Но, несмотря на это, часть жильцов все равно сделала ремонты и заселилась в один из самых известных "проблемных" домов. К объекту имеет отношение застройщик Анатолий Войцеховский, чье имя в столице стало нарицательным. Ему инкриминируют захват территорий и незаконное строительство.

Тысячи инвесторов лишились своих средств, а сейчас имеют право требовать квартиры с обанкротившейся компании. Жилье при этом находится в домах, которые построили незаконно. Среди таких инвесторов оказалась и Янина Алеева.

"Разговор о котле зашел с момента, когда появился кооператив и он якобы должен достроить дом. Мы сначала говорили о газовом отоплении. Потом уже построили 16 этажей, а в таких домах нельзя проводить газ. Тогда заговорили о том, что кооператив будет делать твердотопливный котел. Это в его интересах", – говорит киевлянка.

В свою же смарт-квартиру в 26 квадратов девушка попасть не может: она не вступила в кооператив, поэтому в лучшем случае может подать в суд на обанкротившуюся компанию либо договориться о компенсации вложенных средств после того, как кооператив продаст ее квартиру.

"Это была дешевая квартира в 2015-м, на стадии строительства. Сейчас за эти деньги ничего не купишь", – говорит инвестор. За комментарием мы также обратились и к главе кооператива, однако он на звонки журналистов не ответил.

Ситуация в "Кузьминском-2" не уникальна, говорит эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко. По его подсчетам, "таких домов Войцеховского" в Киеве – 46. А это сотни семей. Есть и другие "проблемные" застройщики. Еще сотни таких ЖК – вокруг столицы.

К примеру, в Крюковщине в нескольких километрах от Киева ввода дома в эксплуатацию уже пять лет ожидают инвесторы ЖК iHome. Половина из них уже вселилась в здание – за электроэнергию платят по коммерческому тарифу, который составляется 5,18 грн за 1 кВт*час (в сданном доме платят 1,44 грн), а отопление собственной газовой котельной обходится в несколько тысяч гривен.

"У нас конфликт между собственником земли и застройщиком. Вообще мы уже не особо и ждем, пока дом сдадут в эксплуатацию. Знаю, что в больших квартирах, которые по 100 квадратов, получают платежки по 11 тыс. грн за жилье в несданном доме. Дом наполовину пустой. На моем этаже, честно говоря, тепло. Но и платим мы только за свет и воду около 4 тыс. грн в месяц. И это в небольшой квартире в 43 квадратных метра", – рассказывает инвестор ЖК iHome Иннеса.

Компания-застройщик недостроя – "Украинская строительная компания" (УСК) – принадлежит бизнесмену Олегу Морозу. Предпринимателей, которые решили заработать на недорогом жилье, собрали с украинцев деньги, а затем на половине пути обанкротились, – десятки и сотни по всей стране.

Цены на квартиры в недостроях на 40% ниже рыночных. Жильцы часто сталкиваются с перебоями с водоснабжением, электроэнергией, теплом. Заселена только часть домов. И по закону львиную долю таких многоэтажек нужно сносить. Например, дома строили на территориях, которые предназначены для "приусадебных участков".

Возможно ли отапливать дровами?

В Украине часть предприятий уже перешла на твердотопливное отопление. В ситуации растущих тарифов на газ это может быть выгодно, говорит Попенко. Но тут стоит отметить, что в случае с недостроенными и не введенными в эксплуатацию домами сделать это легально невозможно.

Однако если какой-либо застройщик решит установить на территории ЖК твердотопливный котел и отказаться от газа, он имеет на это право. Тариф будет зависеть от количества жильцов, инфраструктуры, теплопотерь. Но это однозначно будет дешевле, чем платить за газ по коммерческим тарифам.

"В Броварах устанавливаются котельные на пеллетах. Но говорить о том, что по всей стране будет тренд на использование твердого топлива, можно будет тогда, когда появится конкуренция на рынке, когда будет правильное законодательное регулирование, когда будет создана хорошая инфраструктура", – говорит Попенко.

Пока говорить о переходе на твердотопливные котлы в Украине не приходится. Хотя сама по себе идея активно развивается во всем мире. Это позволяет сократить потребление газа и в некоторых случаях уменьшить суммы в платежках. Государство может стимулировать такие шаги, например, выдавая особые условия кредитования на покупку таких котельных, или же развивая деревообрабатывающую отрасль.