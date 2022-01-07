В Киеве 16-этажный жилой дом начали отапливать дровами

В Киеве жители проблемной новостройки начали отапливать 16-этажный дом дровами. Твердотопливную котельную установили в ЖК "Кузьминский-2".

Как рассказал журналист, эксперт в сфере ЖКХ Владимир Гуцул в Facebook, в доме не подключены никакие коммуникации. Тем не менее, жители ЖК в комментариях к посту уверяют, что водопровод и канализация работают исправно, а проводить газ в дом и не планировалось.

"Пока все обсуждают цены на газ и перспективы тарифов на централизованное отопление, в Киеве начала работать еще одна твердотопливная котельная в многоквартирном доме... ЖК "Кузминский-2". Проблемная новостройка, наследие скандально известного застройщика [Анатолия] Войцеховского", – написал Гуцул.

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"К дому не подведены никакие коммуникации. Единственное, что есть, – это электрические кабели, которые шли на строительную площадку", – уверяет журналист.

"В доме есть все коммуникации, кроме газа. Но газ там и не планировался. А своя котельня – это плюс, а не минус", – возмутился в комментариях пользователь Алекс Шарапов.

При этом это не единственный комплекс Войцеховского, где отапливают квартиры дровами. Зимой 2020-21 гг. так же поступили жители ЖК "Олимпийский городок".

ЖК "Кузьминский-2" располагается в Киеве на ул. Магистральной, 33. Дом начали строить в 2014 году, квартиры в нем продавались с 2016 года. Застройщик так и не довел объект до полноценного завершения строительства.

Новостройка находится на земельном участке с целевым назначением "приусадебный участок" Более того, этот участок находится на границе частного сектора и лесопарка.

Проблемы с отоплением в домах с частными котельными, к сожалению, не редкость. В некоторых населенных пунктах в многоэтажках даже в декабре не было отопления, и виновных в такой ситуации найти практически невозможно.

Кабмин говорит об ответственности местной администрации, местная власть в свою очередь жалуется на отсутствие полномочий для контроля, а сами поставщики винят жильцов, которые не вовремя оплачивают коммуналку.

Как сообщал OBOZREVATEL, яркий пример такой ситуации – село Счастливое, где сотни семей встретили первый снег и первые морозы в домах без отопления. Мы разобрались, из-за чего возникли проблемы и почему законы пора менять.