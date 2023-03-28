Украину "накрыли" масштабные отключения света: затронуло 8 областей
В Украине 28 марта в 8 областях происходят значительные обесточивания потребителей. Причина – ухудшение погоды: штормовой ветер и снег с дождем.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: речь идет о регионах на западе и юге страны. В частности, это:
- Волынская;
- Львовская;
- Закарпатская;
- Ривненская;
- Хмельницкая;
- Тернопольская;
- Черновицкая;
- Одесская области.
"В результате непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 8 областях. ... [При этом] Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления", – говорится в сообщении.
Также, отмечается, сложной ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети. В частности, 27 марта в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в:
- Харьковской;
- Запорожской;
- Херсонской областях.
Украинское электричество хотят продавать Европе
Тем временем, Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.
Впрочем, отметили там, возобновлять экспорт можно лишь при условии наличия излишков электричества в энергосистеме. "До тех пор, пока в украинской энергосистеме существует излишек (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", – сообщили в комитете.
Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам Бойко, действующий тариф для населения примерно в 4 раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку "низких тарифов" тратится более 140 млрд гривен в год.
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