Украину "накрыли" масштабные отключения света: затронуло 8 областей

В Украине 28 марта в 8 областях происходят значительные обесточивания потребителей. Причина – ухудшение погоды: штормовой ветер и снег с дождем.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: речь идет о регионах на западе и юге страны. В частности, это:

Волынская;

Львовская;

Закарпатская;

Ривненская;

Хмельницкая;

Тернопольская;

Черновицкая;

Одесская области.

"В результате непогоды и повреждения в сетях операторов систем распределения есть значительные обесточивания потребителей в 8 областях. ... [При этом] Житомирской области из-за значительных повреждений сетей вследствие неоднократных атак россиян применяются ограничения потребления", – говорится в сообщении.

Также, отмечается, сложной ситуация с электроснабжением остается в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети. В частности, 27 марта в результате российских обстрелов повреждены сети операторов системы распределения в:

Харьковской;

Запорожской;

Херсонской областях.

Украинское электричество хотят продавать Европе

Тем временем, Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

Впрочем, отметили там, возобновлять экспорт можно лишь при условии наличия излишков электричества в энергосистеме. "До тех пор, пока в украинской энергосистеме существует излишек (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", – сообщили в комитете.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам Бойко, действующий тариф для населения примерно в 4 раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку "низких тарифов" тратится более 140 млрд гривен в год.

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