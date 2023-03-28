Украинское электричество хотят продавать Европе: в Верховной Раде сделали заявление

Украину готовят к возобновлению экспорта электричества в Европу. В частности, в энергокомитете Верховной Рады заявили, что доходы от его продажи крайне необходимы стране, а следовательно, запрет на экспорт следует отменить.

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Об этом сообщили в самом комитете. Тем не менее, там отметили: возобновлять экспорт можно лишь при условии наличия излишков электричества в энергосистеме.

"До тех пор, пока в украинской энергосистеме существует излишек (профицит) электроэнергии, необходимо отменить запрет на ее экспорт в ЕС. Доходы страны от экспорта излишков электроэнергии крайне необходимы для восстановления энергосистемы после вражеских атак", – говорится в сообщении.

О том, что Украина может возобновить экспорт электричества, говорят уже давно. В частности, в начале марта член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что такое решение, скорее всего, будет принято.

Он отметил: с июля по 10 октября 2022 года экспорт электроэнергии принес Украине около 6 млрд грн только за право использовать трансграничное пересечение. В связи с чем отказываться от него "довольно не разумно".

"Вопрос экспорта рассматривается, думаю, что он будет принят. Здесь дело не в том, когда он начнется, а какие будут предпосылки. Правительство и премьер-министр считают, что в первую очередь должен быть обеспечен внутренний потребитель бесперебойной электроэнергией. В таком случае можно поднимать вопрос экспорта", – сказал Бойко.

Электричества хватает на всех

Как сообщили в "Укрэнерго", потепление и окончание отопительного сезона в ряде регионов снизило уровень потребления электричества в стране. При этом, в стране работают все виды электростанций.

"Производства электроэнергии достаточно для покрытия потребления. Активная работа гидроэлектростанций сохраняется в течение суток и дополнительно увеличивается, покрывая пиковые часы потребления в энергосистеме. Также идет незначительный импорт электроэнергии", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, тарифы на электричество украинцам могут повысить уже в мае. Ведь, по словам Бойко, действующий тариф для населения примерно в 4 раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку "низких тарифов" тратится более 140 млрд гривен в год.

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