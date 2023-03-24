Тарифы на свет могут повысить уже в мае: какое решение принял Кабмин

Кабмин продлил специальный период с льготными ценами на электроэнергию до 30 апреля. Т.е. до этого времени повышать тарифы за свет украинцам не будут.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Таким образом, пока украинцы будут платить:

при потреблении до 250 кВт/ч – 1,44 грн за кВт/ч;

при потреблении более 250 кВт/ч – 1,68 грн за кВт/ч.

"Механизм [возложения специальных обязанностей на участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии] будет действовать до 30 апреля этого года. Цена на электроэнергию к концу отопительного сезона останется неизменной", – говорится в сообщении.

С мая тарифы могут вырасти

Советник премьер-министра Юрий Бойко сообщил, что в настоящее время правительство рассматривает несколько разных концепций либерализации рынка электроэнергии. Так:

наиболее радикальная предполагает установление полностью рыночных цен;

остальные представляют собой разнообразные графики поднятия стоимости по смягчению экономических последствий для потребителей.

По его словам, одна из этих стратегий будет принята уже весной. При этом для незащищенных слоев населения будут предусмотрены адресные монетарные субсидии.

В то же время советник премьер-министра подчеркнул: действующий тариф для населения примерно в 4 раза ниже реальной стоимости энергии – в связи с чем на поддержку "низких тарифов" тратится более 140 млрд гривен в год. В то же время, заверил Бойко, при замене текущей системы субсидирования всех потребителей целевой помощью незащищенным слоям населения на субсидии уйдет около 40 млрд грн в год.

Как сообщал OBOZREVATEL, также в Украине готовятся изменения в платежках за холодную воду. Профильная нацкомиссия (НКРЭКУ) уже анонсировала повышение в два этапа, каждый раз на 10%. Однако это лишь средний показатель по Украине – в некоторых городах тариф может вырасти и на 30-40%.

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