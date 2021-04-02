Украинцы заплатят за газ по новым тарифам: кому придется отдать больше всех

Александр Литвин Коммуналка 04:15, 2.04.2021

Украинцев с 1 апреля перевели на новые тарифы на газ. Большинство компаний оставили свои предложения на уровне до 7 грн за кубометр. Среди более 60 поставщиков только 10 предложили тарифы, которые значительно выше мартовских.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, компания "Азовгаз" опубликовала ценник в 8,85 грн за кубометр. В результате семья, которая, к примеру, использует 200 кубометров газа в месяц, сейчас платит 1 398 грн, а после повышение клиенты "Азовгаза" и "Маргаза" будут платить уже 1 770 и 1 650 грн соответственно.

У кого самые низкие цены:

  • "Мегаватт Энерго Сервисная компания" – 6,7 грн;

  • "Эру людям" – 6,7 грн;

  • "Эру трейдинг" – 6,75 грн;

  • "Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн;

У кого самые высокие цены:

  • "Маргаз" – 8,25 грн;

  • "Кировоградская областная энергопоставляющая компания" – 8,27 грн;

  • "Черновицкая областная энергопоставляющая компания" – 8,3 грн;

  • "Херсонская областная энергопоставляющая компания" – 8,3 грн;

  • "Азовгаз" – 8,85 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с первого апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.

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