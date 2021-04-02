Українці заплатять за газ за новими тарифами: кому доведеться віддати найбільше

Українців із 1 квітня перевели на нові тарифи на газ. Більшість компаній залишили свої пропозиції на рівні до 7 грн за кубометр. Серед понад 60 постачальників тільки 10 запропонували тарифи, які значно вищі від березневих.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Наприклад, компанія "Азовгаз" опублікувала цінник у 8,85 грн за кубометр. У підсумку сім'я, яка, наприклад, використовує 200 кубометрів газу на місяць, зараз платить 1398 грн, а після підвищення клієнти "Азовгазу" і "Маргазу" будуть платити вже 1770 і 1650 грн відповідно.

У кого найнижчі ціни:

"Мегаватт Енерго Сервісна компанія" – 6,7 грн;

"Еру людям" – 6,7 грн;

"Еру трейдинг" – 6,75 грн;

"Агросинтез трейдинг" – 6,75 грн.

У кого найвищі ціни:

"Маргаз" – 8,25 грн;

"Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія" – 8,27 грн;

"Чернівецька обласна енергопостачальна компанія" – 8,3 грн;

"Херсонська обласна енергопостачальна компанія" – 8,3 грн;

"Азовгаз" – 8,85 грн.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в Україні з першого квітня 2021-го постачальники газу можуть встановлювати будь-які ціни на блакитне паливо, без обмеження Кабміну. В підсумку кілька компаній ухвалили рішення підвищити тариф із 6,99 до 8-25-8,85 грн за куб.