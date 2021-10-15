Украинцы могут спастись от газа по 16 грн за куб: инструкция, как платить меньше

Украинцы, которых насильно перевели к газопоставляющей компании "Нафтогаза" (поставщик "последней надежды", ППН), заплатят в октябре по 16,56 грн за кубометр газа. Это при том, что у того же "Нафтогаза" обычный годовой тариф составляет 7,96 грн/куб. м. Чтобы избежать высокого тарифа, таким людям нужно оформиться в качестве постоянного клиента – или у государственного "Нафтогаза", или у любого другого поставщика. Сделать это можно и онлайн, и офлайн.

Переход на ППН зачастую происходит без ведома потребителя – он может узнать о заоблачном тарифе лишь тогда, когда начнутся звонки с требованием выплатить долг. Поэтому лучше регулярно проверять, какая компания поставляет газ и на каких условиях, пишет OBOZREVATEL.

Нужно понимать: поставщик "последней надежды" имеет право продавать газ потребителям только в течение 60 дней. Если за это время не выбрать новый газсбыт и не оформить договор, газ просто отключат. Заявку на подключение к новому поставщику может подать только собственник или совладелец жилья.

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В первую очередь, нужно выбрать компанию, которая будет поставлять газ на постоянной основе. Сейчас в Украине их около 50. Полный список (с тарифами) есть, например, на специализированных порталах "ГазПравда" и "Газотека".

После выбора компании нужно перейти на ее сайт и подать заявку на подключение. Процесс различается у разных компаний, поэтому в качестве примера рассмотрим "Нафтогаз". В этом случае есть несколько способов подать заявку:

на сайте компании;

в "Приват24";

в отделениях Ощадбанка, "ПУМБ", Таскомбанка, Идея Банка или "Новой почты".

Подключение на сайте "Нафтогаза":

На странице подачи заявлений на присоединение к поставщику нужно выбрать способ. Это может быть авторизация через Дію, с помощью электронной подписи или же заполнение документов от руки с предоставлением электронных копий.

Если подключение происходит через Дію, сайт "Нафтогаза" покажет QR-код. Его следует просканировать с помощью смартфона, тогда откроется нужное меню в приложении Дія.

Если документы заполняются вручную, нужно подписать форму заявления, указать данные о себе, жилом объекте и ввести его ЕІС-код (16-значный номер, его можно найти в личном кабинете или в вашей платежке за газ).

После подачи заявления клиенту выдается его номер. С помощью этого номера можно отслеживать статус подключения. Когда все будет готово, статус заявки изменится на "Завершено".

Смена поставщика через "Приват24":

После авторизации в "Приват24" нужно открыть меню "Сервисы".

В меню нужно выбрать пункт "Услуги", а внутри него – "Мои поставщики".

После этого нужно выбрать адрес, по которому меняется поставщик. Если адреса не окажется в списке, его можно вписать вручную с помощью кнопки "Добавить адрес".

Нужно выбрать услугу (в данном случае "Газоснабжение"), а также своего нового поставщика из списка (есть не только "Нафтогаз").

В меню поставщика нужно выбрать тариф, если он предлагает несколько. После этого станет активной кнопка "Подать заявку".

Заявку нужно будет подписать с помощью электронной подписи или Smart-ID, во втором случае потребуется еще раз ввести пароль от "Приват24".

Статус заявки можно проверить меню "Сервисы – Услуги – Мои поставщики – Архив заявок".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцы и без пересмотра тарифов могут сократить расходы на газ в несколько раз. Помочь среди прочего может замена приборов на более энергоэффективные.