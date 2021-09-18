Украинцы уже могут платить за газ в разы меньше. Вот, что нужно сделать

Украинцы и без пересмотра тарифов могут сократить расходы на газ в несколько раз. Для этого необходимо выбрать поставщика с самым выгодным тарифом, а после убедиться в эффективном использовании голубого топлива.

Как говорится в сообщении Государственного агентства по вопросам энергоэффективности, помочь среди прочего может замена приборов на более энергоэффективные. Итак, чтобы в разы сократить расходы на потребление газа необходимо:

узнать тариф своего поставщика. Если он больше 8 грн за куб, стоит поискать другую компанию;

если вы отапливаете дом газом, необходимо провести комплексное утепление. Проще всего утеплить окна, двери, модернизировать вентиляцию. В идеале же необходимо пригласить энергоаудитора и вместе с ним узнать, куда теряется тепло и как можно утеплить здание;

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чтобы меньше тратить газа на приготовление пищи, нужно заменить посуду;

важно также иметь газовые счетчики (без этого вся экономия не имеет смысла);

"Может помочь переход на более современные, энергосберегающие и альтернативные источники энергии и системы коммуникаций. Например, замена газового котла твердотопливным с помощью программы государственного кредитования, и установки ветрогенераторов", – советуют в агенстве.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцев без их ведома переводят на другого поставщика газа (поставщик последней надежды, ППН). В то время как большинство поставщиков предлагают кубометр голубого топлива по цене до 8 грн, у ППН приходится платить около 12 грн за куб.