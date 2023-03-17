Украинцы могут остаться без субсидии из-за ошибки в декларации: что делать

Украинцы могут потерять субсидию на оплату коммунальных услуг, если во время подачи заявления о ее продлении допустили серьезную ошибку в декларации о доходах семьи. Однако и в этом случае субсидиант может сохранить помощь от государства.

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Процедура достаточно проста, но ее необходимо осуществить вовремя – в течение 30 дней с момента подачи документов. Что делать в таких случаях, рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ).

Прежде всего нужно учитывать: об ошибке или неточности субсидианту обязаны сообщить. Если уполномоченный орган этого не сделал, ошибки нет. Сообщение может прийти в любой из следующих форм оповещения:

вызов на личное собеседование;

традиционная "бумажная" почта;

электронная почта;

сообщение в личном кабинете на портале ПФУ;

портал Действие.

Далее от субсидианта нужно будет либо подать новую декларацию, либо дополнить уже поданную. Снова отчитываться о доходах придется, если ошибка была связана непосредственно с внесенными данными. А дополнения принимаются при пропуске какого-либо из обязательных полей декларации. Форма подачи исправленной декларации не имеет значения.

30-дневный дедлайн для предоставления документа может быть продлен – в случае, если субсидиант был болен и имеет больничный лист. В других случаях по истечении этого срока субсидию отберут. О таком решении субсидиант должен уведомлять отдельно, на уведомление предоставляется три дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, часть получателей субсидий в Украине могут лишить выплат. Есть две причины: сокрытие реальных доходов и длительная неуплата коммунальных платежей.

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