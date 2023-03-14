У части украинцев могут забрать жилищные субсидии: озвучены причины

Часть получателей субсидий в Украине могут быть лишены выплат. Есть две причины: скрытие реальных доходов и длительная неуплата коммунальных платежей.

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Как пояснили в Пенсионном фонде, если нарушитель не захочет возвращать деньги, которые ему выплатило государство, то назначивший помощь орган сможет обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.

Забрать же субсидию могут, если ее получатель скрыл свои действительные доходы. Продолжая таким образом получать от государства помощь, на которую нет права по закону.

Кроме того, это может произойти в случае неуплаты за коммуналку в полном объеме более 3 месяцев. А также, если долги за нее превысили 340 тыс. грн.

В каких случаях украинцы не могут получить субсидию

В то же время, субсидию в Украине не могут начислить, если член семьи в период 12 месяцев перед ее назначением совершил операцию на сумму более 50 тыс. грн. Также причиной этого является превышение общей площади жилья:

130 кв. м – для квартир в многоквартирном доме;

230 кв. м – для индивидуальных домов.

Есть и другие причины. В частности, если:

любой из состава семьи на 1 число месяца, из которого назначается жилищная субсидия, имеет в собственности более одного жилья (кроме жилых помещений в общежитиях);

на 1 число месяца, из которого назначается субсидия, имеет на депозитном банковском счете средства в сумме выше 100 тыс. грн, или облигации внутреннего государственного займа на общую сумму выше 100 тыс. грн;

в собственности есть транспорт, с года выпуска которого прошло менее 5 лет (кроме мопеда и прицепа), или более 1 транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее 15 лет (кроме мопеда и прицепа);

есть лица, достигшие 18-летнего возраста по состоянию на начало периода, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии, при этом у них отсутствуют доходы, учитываемые при назначении субсидии, или они получали среднемесячный совокупный доход меньше размера минимальной заработной платы, они не уплатили единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование.

украинец не вернул излишне выплаченную сумму субсидии за предыдущие периоды ее получения по требованию уполномоченного органа или не уплачивает сумму до возврата;

в случае получения от предоставления услуг информации о наличии просроченной более чем на 3 месяца задолженности по оплате услуг, общая сумма которой превышает 40 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан на день обращения за назначением субсидии (помощь может назначаться при условии документального подтверждения уплаты задолженности или заключения договора о ее реструктуризации) или обжалование задолженности);

лицо имеет долг по исполнительным производствам о взыскании алиментов за более чем 3 месяца (кроме лиц, задолженность по исполнительным производствам о взыскании алиментов которых погашается частями по решению суда, лиц, которые считаются безвестно отсутствующими по решению суда или имеют правовой статус лиц, пропавших без вести, лиц, которые являются алко- или наркозависимыми, что подтверждается справкой от врача, лиц, к которым применяются меры обеспечения уголовного производства в виде отстранения от работы, лиц, к которым применяются меры пресечения в виде домашнего ареста или содержания под стражей).

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как проверить начисление субсидии онлайн.

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