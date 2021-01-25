Украинцы массово устанавливают счетчики на отопление: сколько можно сэкономить
В Украине в результате роста расходов на отопление начали активно скупать счетчики. Спрос уже вырос на 20%. С помощью приборов учета платить за отопление можно значительно меньше.
"Общедомовой счетчик сокращает платеж. То есть без его установки в доме фактическая плата за тепло на "квадрат" составляет где-то 38-38,5 грн. А если брать, например, с установкой счетчика, то выйдет приблизительно по 30-32 грн на "квадрат". Окупаемость такого счетчика – 6-7 лет. Включая поверку счетчика раз в четыре года", – сказал UBR.ua глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.
Квартирный счетчик можно в новых домах, где есть горизонтальное разведение подачи тепла. "С начала января, после получения первых платежек спрос выровнялся и даже вырос на 20% по сравнению с 2020 годом. Люди обеспокоены повышением тарифов, и никто не хочет платить лишнее", – рассказал и.о. директора ООО "Тепло Облик" Александр Назаренко.
Ассоциация городов Украине договорилась с "Нафтогазом" и Кабинетом министров не повышать тарифы на отопление и горячую воду как минимум до апреля 2021-го.
Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Денис Шмыгаль. "Провели на этой неделе широкую дискуссию с Ассоциацией городов Украины, во время которой договорились, что на местах не будут повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне", – написал Шмыгаль.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%.
По стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.
Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о двух подходах, наработанных в правительстве для "значительного снижения" тарифов на газ.
Президент Владимир Зеленский призвал правительство снизить коммуналку, а 13 января вместе с и.о. министра энергетики и премьером определил новую цену – 6,99 грн за кубометр.
Новая цена на газ на 30% ниже, чем действующие тарифы. Однако такое новшество будет продолжаться только до конца отопительного сезона, далее цены будут рыночными.