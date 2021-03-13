В Украине сроки установки счетчиков на газ перенесли с 1 января 2021-го до 1 января 2023-го. Такое решение приняла Верховная Рада. По закону платить за приборы учета не нужно (его стоимость входит в тариф), но при этом механизм компенсации расходов в том случае, если самостоятельно купить и установить счетчик, не предусмотрели.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. "Механизм компенсации должен разработать Кабинет министров в течение трех месяцев, после принятия закона. У нас уже была такая история в 2017-м году. Соответствующую норму предусмотрели изменениями в закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", – поясняет Бойко.

Но Кабинет Министров не разработал порядка возмещения средств. К тому же, для компенсации нужно еще и найти средства. "Если у нас опять не будет предусмотрено другого алгоритма, кроме установки счетчиков за средства облгазов, то наступит 1 января 2023-го и половина потребителей опять останутся без счетчиков", – добавила Бойко.

Украинцы без счетчиков платят по усредненной норме. Если в среднем потребители за определенный период используют Х кубов газа, то без счетчика столько оплачивать и придется. И даже если вы тратите в два раза меньше, все равно без счетчика придется переплачивать. Об этом говорится в публикации OBOZREVATEL.

Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:

есть только газовая плита – 9,6 кубометра (67 грн);

газовая плита и водонагреватель – 31,47 кубометра (219,4 грн).

Если вам предложили установить счетчик, а вы сами от него отказались, то это могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления. Они в несколько раз выше (из расчета на трех человек):

есть только газовая плита – 29,4 кубометра (205,5 грн);

газовая плита и водонагреватель – 70,8 кубометра (494,8 грн).

Напомним, украинцы в январе получили обновленные платежки за коммуналку: цена на природный газ для населения была увеличена на 14%. После этого по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

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