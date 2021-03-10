В Украине изменили решение по счетчикам на газ: сколько придется платить и как экономить

В Украине сроки установки газовых счетчиков для простых семей перенесли с 2021-го до января 2023 года. У облгазов есть время, чтобы собрать с украинцев деньги на приборы учета, а у граждан – чтобы разобраться с объемами своего потребления. В абсолютном большинстве случаев счетчики позволяют экономить на коммуналке, однако это возможно далеко не всегда.

В тариф на распределение газа уже заложены средства на установку счетчиков. К примеру, в 2020-м на это уходило 4,5 грн с каждых уплаченных 100 грн. Нардеп Сергей Шахов, который и стал инициатором переноса сроков, подсчитал: собранных с 2016 года средств хватило бы на установку чуть больше 1 млн счетчиков.

И это при том, что сейчас, по словам главы профильного парламентского комитета Алексея Кучеренко, без счетчиков газом пользуются 2,1 млн семей, а это примерно 5,5 млн человек.

"Затраты на установку индивидуальных счетчиков природного газа для населения, проживающего в квартирах и частных домах, в которых это топливо используется только для приготовления пищи, предусматриваются структурами тарифов на услуги распределения природного газа начиная с 2016 года", – поясняет Шахов.

Главная идея: газ это такой же товар, как сахар, соль или мука. Украинцы без счетчиков платят не за то количество товара, которое использовали, а по усредненной норме. К примеру, если в среднем потребители за определенный период используют Х кубов газа, то без счетчика столько оплачивать и придется. И даже если вы тратите в два раза меньше, все равно без счетчика придется переплачивать.

Сколько нужно платить согласно нормативу семье из трех человек:

есть только газовая плита – 9,6 кубометра (67 грн);

газовая плита и водонагреватель – 31,47 кубометра (219,4 грн).

Если вам предложили установить счетчик, а вы сами от него отказались, то это могут расценить как нарушение и перевести на граничные нормы потребления. А они в несколько раз выше (из расчета на трех человек):

есть только газовая плита – 29,4 кубометра (205,5 грн);

газовая плита и водонагреватель – 70,8 кубометра (494,8 грн).

Счетчик нужно ставить в любом случае, даже если в результате придется платить за газ больше. Суммы в платежках зависят от многих факторов:

сколько человек прописано и сколько на самом деле проживает;

как часто семья готовит пищу и в каких объемах;

какая техника используется.

К слову, счетчик можно установить и самостоятельно, не дожидаясь, пока это сделает поставщик коммунальной услуги. Прибор учета вместе с установкой обойдется примерно от 4 до 7 тыс. грн. Как рассказывает OBOZREVATEL киевлянка Марина, она со счетчиком на газовую плиту использует 10 кубометров голубого топлива. "У нас только газовая панель, а духовка электрическая. Но я часто готовлю. Получается те же 10 кубометров, что и без счетчика", – говорит Марина.

Нет. Счетчики на весь дом могут установить, если на это дали согласие все жильцы. Предположим, что в доме реально проживает 200 человек, а прописано всего 70. Тратить газ будут все жильцы, а платежки разделят всего на 70 человек. В результате за тех, кто живет не по прописке, будут платить соседи.

Облгазам выгоднее устанавливать домовые счетчики. Так дешевле. Однако и закон, и разъяснение профильных ведомств запрещают это делать без согласия жильцов.

Если же вы решили покупать самостоятельно счетчик на свою квартиру, то нужно учитывать: если газ используется только для готовки – подойдет G1.4, если же есть газовая колонка или котел, лучше установить прибор учета G2.5 или G4. Перед выбором счетчика стоит посоветоваться с экспертами, так как от пропускной способности прибора учета зависит и его стоимость.

Кстати, если вы ежемесячно платите абонплату на газ в размере 300 грн, то только в прошлом году вы отдали облгазу "на установку" счетчика 162 грн. В таком случае покупка вашего счетчика облазом "окупится" примерно за 10 лет (в среднем прибор учета в закупке без расходов на установку стоит 1,1-1,3 тыс. грн).

Рано или поздно счетчики на газ придется установить всем украинцам. Очередной перенос сроков говорит только об одном: облгазы неэффективно разрабатывают и реализуют свои инвестиционные планы, а местные и государственные власти не могут найти средства на помощь в установке приборов учета хотя бы для нуждающихся.