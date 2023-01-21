Украинцу увеличили платежку за газ на 10 тыс. грн из-за старого счетчика: придется ли платить

В Кривом Роге Довгинцевский районный суд в январе 2023-го обязал "Криворожгаз" списать долг клиента в размере 10 тыс. грн. Эту сумму доначислили еще в 2017-м из-за того, что газовикам не понравилось состояние счетчика клиента.

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Как говорится в материалах дела, счетчик 1996 года выпуска был испорчен в результате коррозии металла. При этом экспертиза, которую провел "Криворожгаз", установила поломку отсчетного механизма. Газовики решили, что из-за неисправного счетчика клиент использовал газ, но не платил за него.

"Криворожгаз" направил требование уплатить 10765, 42 грн. "Счетчик согласно акту был установлен 30.11.2006, дата выпуска счетчика 1996 год, заводской номер 00136127, при этом заводская пломба не указана, дата пломбировки счетчика – 22.12.2006. Счетчик был поверен 21.04.2014, при этом работники ПАО "Криворожгаз" его самостоятельно демонтировали для поверки и сами устанавливали на место, никаких замечаний по поводу пломбы счетчика - не было", – говорится в материалах дела.

"Криворожгаз" подал встречный иск. Они требовали заплатить указанную сумму а также пытались доказать, что клиент сорвал заводскую пломбу, вмешался в работу счетчика и тем самым смог занизить показания потребления газа. В то же время, согласно закону, именно "Криворожгаз" отвечал за обслуживание счетчика.

Суд занял сторону клиента. "Признать неправомерными действия ответчика Акционерного общества "Оператор газораспределительной системы "Криворожгаз" о начислении к уплате 10765,42 грн в счет возмещения причиненного ущерба", – говорится в материалах.

Как ранее писал OBOZREVATEL, ранее украинец через смог взыскать с "Новой почты" 60 тыс. грн. Почтовый оператор потерял его посылку и так и не смог вернуть средства.

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