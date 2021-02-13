Украинцев за коммуналку могут оштрафовать на 100 тыс. грн: кого коснется

В Украине воровство коммуналки по разным оценкам достигает 5% общего потребления.Речь идет о сотнях миллионов гривен ежемесячно. На счетчики устанавливают специальные магниты, которые замедляют их работу или же сразу покупают "особые" приборы учета.

Если же нарушения обнаружат коммунальщики, размер штрафа может достигнуть 100 тыс. грн, об этом говорится в материале OBOZREVATEL. К примеру, согласно реестру судебных решений, в конце прошлого года житель Чернигова через суд отменил свой долг в размере 58 тыс. грн.

Согласно материалам дела, проверяющим показалось, что, несмотря на целые пломбы, показания занижали – мол, на счетчик установили магнит. Тогда счетчик сняли и отправили на экспертизу. Там сделали вывод: виновен, и насчитали долг в размере почти 60 тыс. грн.

Но в суде такие "наказания" чаще всего "валятся": если пломба целая и нет технического вмешательства в механизмы прибора учета, доказать вину сложно. Некоторые счетчики продают уже со встроенными магнитами. Если такой прибор учета попадет в руки коммунальщиков, отвертеться от штрафа не удастся.

Продавцы "особых" счетчиков даже не скрываются. Как рассказала OBOZREVATEL член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, их "в комплекте с магнитом" продают даже на рынках.

Кроме того, работают целые сайты, которые не только предлагают запрещенную услугу, но и открыто рекламируются через Google.

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