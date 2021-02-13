Украинцы нашли способ, как не платить за коммуналку: из-за испорченных счетчиков рассчитываются соседи

В Украине из-за роста тарифов на коммунальные услуги вырос спрос на "особые" счетчики и магниты для них. За 2-3 тыс. грн можно купить прибор учета, который сократит объем потребления в разы, а за 100-400 грн магнит, который остановит стрелку счетчика.

Чиновники говорят: правила нужно менять, а доказать нарушения слишком сложно. Правда, если это все-таки удастся, размер штрафа может достичь 100 тыс. грн. И отменить его можно будет только после длительной судебной процедуры.

О том, как украинцы не платят за коммуналку и к чему это может привести – читайте в материале OBOZREVATEL.

За пользователей коммунальных услуг, которые с помощью махинаций не платят за коммуналку, приходится платить всем. В "абонплате" на газ заложили "потери" в размере до 40%. В некоторых домах разница между показателями общего прибора учета и квартирных составляет до 50%. Всю "пропажу" все равно приходится оплачивать конечному потребителю через повышение тарифов.

Кроме того, уже принят новый закон, по которому учитывать будут показания именно домового счетчика, а не квартирных. В таком случае, к примеру, если у всех жильцов дома стоят счетчики на воду, но в одной квартире с помощью магнитов искажают показания, разницу разделят на все квартиры. То есть за того, кто недоплачивает, свои деньги отдадут все соседи.

Продавцы "особых" счетчиков даже не скрываются. Как рассказала OBOZREVATEL член Национальной комиссии по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольга Бабий, их "в комплекте с магнитом" продают даже на рынках.

Кроме того, работают целые сайты, которые не только предлагают запрещенную услугу, но и открыто рекламируются через Google.

Воровство коммуналки по разным оценкам достигает 5% общего потребления. Речь идет о сотнях миллионов гривен ежемесячно. Главная проблема в том, отмечают в НКРЭКУ, что действенного механизма, как привлечь нарушителей к ответственности, нет.

"Чтобы зафиксировать нарушение, нужно, чтобы потребитель впустил к себе в квартиру и на счетчике в этот момент стоял магнит. В любом другом случае доказать нарушение практически невозможно", – поясняет член комиссии.

Хотя, как показывает практика, поставщики коммунальных услуг находят способы наказать нечестных владельцев квартир. К примеру, согласно реестру судебных решений, в конце прошлого года житель Чернигова через суд отменил свой долг в размере 58 тыс. грн.

Согласно материалам дела, проверяющим показалось, что, несмотря на целые пломбы, показания занижали – мол, на счетчик установили магнит. Тогда счетчик сняли и отправили на экспертизу. Там сделали вывод: виновен, и насчитали долг в размере почти 60 тыс. грн.

Но в суде такие "наказания" чаще всего "валятся": если пломба целая и нет технического вмешательства в механизмы прибора учета, доказать вину сложно. Некоторые счетчики продают уже со встроенными магнитами. Если такой прибор учета попадет в руки коммунальщиков, отвертеться от штрафа не удастся.

Раз на 3-4 года счетчик снимают на поверку, во время которой следят за тем, чтобы он работал исправно. Во время такой поверки могут также обнаружить следы от магнитов, встроенные предметы, вмешательство в конструкцию прибора учета.

Рано или поздно каждый нарушитель может в своей платежке получить многотысячный долг. Кроме того, как объяснили OBOZREVATEL в одном из облэнерго, сам счетчик под действием магнита сломается значительно быстрее: его придется менять.

"Если во время поверки будет установлен факт вмешательства в работу прибора учета, по результатам деятельности экспертной комиссии, потребителю насчитают задолженность исходя из нормативных объемов потребления и разницы между показаниями счетчика и возможным потреблением", – пояснили в облэнерго.

Положить конец махинациям со счетчиками очень легко. Для этого при следующей замене нужно поменять прибор учета на тот, который оборудован специальной антимагнитной лентой. Она позволяет "отталкивать" магнитное поле и защищает от внешнего воздействия.

Но и в таком случае "умельцы" продолжат за несколько тысяч гривен продавать уже испорченные счетчики, со встроенными пружинами, магнитами на внутренней стороне. Главное, что стоит помнить: за каждый использованный литр воды, кВт*час электроэнергии и кубометр газа в любом случае придется заплатить. Потери разделят на всех.