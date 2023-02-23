Украинцев тысячами вызывают в суды из-за долгов за коммуналку: детали

В 2022 году в Украине было открыто почти 52 тыс. судебных дел по взысканию долгов за оплату "коммуналки". Это 26% от всех гражданских дел.

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Об этом сообщает Опендатабот. Отмечается: эта категория споров является "абсолютным лидером среди судебных дел всех судов".

"В гражданском топе первенство уверенно удерживают дела по взысканию долгов за оплату "коммуналки". 52 тысячи за год", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, почти 28 тыс. производств было открыто в связи с ссудами, кредитами, банковскими вкладами (14%). А также около 17 тыс. – по взысканию алиментов (8,4%).

Украинцы накапливают долги за коммуналку

В то же время, по словам нардепа от "Голоса" Ярослава Железняка, с ноября по декабрь 2022 года долг украинцев за услуги ЖКХ вырос на 2,2 млрд грн и составил 35,35 млрд грн. Больше всего граждане задолжали за отопление и горячую воду – 24,4 млрд грн. На втором месте по размеру задолженности – водоснабжение. За него украинцы задолжали 7,4 млрд грн. Далее идут:

управление многоквартирным домом – 2,21 млрд грн (по репрезентативной выборке крупнейших компаний по управлению многоквартирными домами);

вывоз мусора – 1,28 млрд грн.

Украинцам готовят повышение тарифов на коммуналку

В свою очередь, глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский ранее анонсировал повышение коммунальных тарифов. Обоснованием этого, по его словам, является:

необходимость повышения зарплат энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры;

оплата аварийных восстановительных работ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за долги по коммунальным платежам могут забрать последнее имущество, даже если это грязная посуда либо старое ведро. Несмотря на полномасштабную войну, судебная система не останавливается. Коммунальные предприятия исправно подают иски против должников и регулярно их выигрывают. О том, что нужно знать должникам и как могут наказать тех, кто отказывается платить, читайте в материале.

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