Украинцам готовят повышение тарифов на коммуналку, чтобы увеличить зарплаты некоторым работникам: кому

В Украине могут повысить коммунальные тарифы. Обоснованием заявлены необходимость повышения зарплат энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры, а также оплата аварийных восстановительных работ.

Видео дня

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Константин Ущаповский. Он отметил, что пересмотр тарифов может состояться уже после окончания отопительного сезона.

"Под эгидой Кабмина работает рабочая группа, которая готовит соответствующие предложения для того, чтобы стабилизировать рынок... Сейчас правительство вместе с нами, вместе с Министерством энергетики ищет оптимальный путь для того, чтобы разработать программу, согласно которой после окончания отопительного сезона можно будет вернуться к вопросу [повышению тарифов]", – сказал он.

При этом Ущаповский заверил: повышение тарифов необходимо. Поскольку, по его словам, оно позволит:

увеличить зарплаты энергетикам и другим работникам критической инфраструктуры;

проводить аварийные восстановительные работы.

Что может подорожать

По словам аналитиков "Корреспондента", прежде всего пересмотреть могут тарифы на водоснабжение и водоотвод. Ведь НКРЭКУ еще в 2022 году планировала сделать это.

"Это все равно произойдет в ближайшее время. Для этого есть много факторов. Первое – выросли зарплаты, второе – выросло электричество (в цене. – Ред). Также условия МВФ", – говорится в материале.

Кроме того, отмечается, уже в апреле подорожать может газ – "по словам главы налогового комитета Даниила Гетманцева, текущий тариф неоправданно низкий". Кроме того, подорожают:

электроэнергия – потому что Украина превратилась из экспортера электричества в импортера, а в связи с тем, что европейское электричество дороже отечественного, разницу покрывает государство;

вывоз мусора – "это связано с ростом цен на горюче-смазочные материалы".

Как уже увеличились цифры в платежках

В то же время коммунальные услуги в Украине уже подорожали. По данным Госстата, в период с января 2022 года по январь 2023-го их стоимость выросла на 5,3%. Больше всего – на содержание и ремонт жилья, сразу на 25,1%.

Также значительно повысилась стоимость уборки мусора – на 14,7%. Кроме того, подорожали услуги по управлению многоквартирными домами – на 2,3%. А горячая вода и отопления прибавили в стоимости 0,2%.

Впрочем, кое-что и подешевело. Как отмечают в Госстате, цены на природный газ снизились на 0,4%.

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет:

о водоснабжении;

электричестве.

Как сообщал OBOZREVATEL, ряд граждан Украины имеют право на получение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер льгот разный – от 25% (дети войны) до 100% (в частности, ветераны).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!