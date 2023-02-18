У украинцев за коммунальные долги могут забрать даже грязную посуду: что происходит и как накажут

В Украине за долги по коммуналку могут забрать последнее имущество, даже если это грязная посуда либо старое ведро. Несмотря на полномасштабную войну, судебная система не останавливается. Коммунальные предприятия исправно подают иски против должников и регулярно их выигрывают.

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О том, что должны знать должники и как могут наказать тех, кто отказывается платить, читайте в материале OBOZREVATEL.

Фейк №1. Во время военного положения судиться за коммунальные долги запрещено

На территории, где не совершаются военные действия и не находящейся под оккупацией, коммунальные предприятия имеют право обращаться в суд и потребовать уплаты коммунальных услуг. Такие суды продолжаются несколько месяцев и проходят по упрощенной процедуре.

В реестре судебных решений можно увидеть сотни исков коммунальных предприятий к должникам. И в абсолютном большинстве (если не во всех случаях) суды занимают позицию коммунальщиков. Если потребитель получает коммунальную услугу, он обязан за нее уплатить. В некоторых случаях украинцы должны платить за коммуналку, даже если не живут в квартире. Это касается централизованного отопления, абонентской платы на воду, тепло, газ, платежи за содержание придомовой территории.

Если вы не платите за коммуналку, то через суд придется заплатить не только сумму долга, но и расходы на сам суд. Например, несколько дней назад "Запорожьеоблэнерго" выиграло суд у своего клиента, которые отказывался платить за электроэнергию.

Теперь должнику придется не только заплатить долг в 1570 грн, но и 2481 грн судебного сбора. В сумме вместо полторы тысячи гривен сумма составит 4051 грн.

"За вышеуказанный период оплаты от ответчика не поступало, сумма задолженности ответчика составляет 1570 грн 35 коп., что подтверждается расчетом, добавленным к исковому заявлению, и распечаткой по лицевому счету", – говорится в материалах дела.

Фейк №2. Коммунальные долги могут вообще списать

Украинцы без учета электроэнергии накопили за коммуналку 35,35 млрд грн долгов. Чтобы "простить" всю эту сумму, кому-то нужно заплатить предприятиям вместо должников. Сама идея "простить" долги периодически звучит со стороны политиков. Скорее всего это популизм: идея, которая нравится должникам и которую никогда не смогут реализовать.

Но если бы ее даже реализовали, оказалось бы, что каждому украинцу, который вовремя платит за коммуналку, пришлось бы оплатить коммунальные услуги своими налогами и тем, кто отказывался платить. И тут возникает вопрос: насколько справедливым будет такое решение.

Если же простить долги и не возместить предприятиям потери из бюджета, это может привести к банкротству водоканалов, поставщиков горячей воды, отопления и т.д. "Я с трудом понимаю, как предприятия будут работать. Даже если будут компенсации из бюджета, есть вопрос: где брать эти деньги? В этой ситуации нужно искать выход. Субсидии: опять же, нет денег на субсидии", – говорит эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко.

Фейк №3: через три года коммунальные долги "списываются"

Еще один распространенный фейк – информация о том, что по стечению трех лет долги за коммунальные услуги просто "списывают". На самом деле срок исковой давности составляет три года. То есть через суд у вас могут забрать только тот долг, который был накоплен за последние три года.

Но вся сумма задолженности, накопленная за все время, останется с должником до того момента, пока он не заплатит. И если через суд взыскать деньги не смогут, то напоминать о задолженности, требовать заплатить долг, могут. Кроме того, если вы захотите продать квартиру, задолженность придется погасить.

Отметим, если вам кажется, что у вас даже через суд нечего забрать, вы точно ошибаетесь. Судебные исполнители могут изъять все: даже старые сковородки и посуду, поношенную одежду и неисправную мебель. Согласно стандартам, на каждого члена семьи должен остаться только определенный набор посуды, одежды, а все остальное – имеют право изъять и продать на торгах.

Куда важнее: также могут арестовать автомобиль, мотоцикл, банковский счет. Есть также и случаи, когда за коммунальные долги на торги выставляли квартиру. Ее продавали через онлайн-платформу, часть суммы забирали в счет погашения задолженности, остальное – отдавали уже бывшим владельцам жилья.