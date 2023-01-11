Будут аварийные отключения: какие электроприборы нельзя использовать одновременно
Россия уничтожила 50% энергорсистемы Украины. В связи с этим крайне важно потреблять электроэнергию сознательно. В частности, не включать одновременно "тяжелые" электроприборы – к примеру, стиральную машину и утюг. В противном случае это может привести к перегрузке сетей и аварийным отключениям света.
Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети. Там отметили, что кроме стиральной машины и утюга одновременно нельзя включать:
- фен;
- электрочайник;
- бойлер;
- обогреватель;
- электроплиту/духовку;
- мультиварку;
- микроволновку;
- посудомойную машину;
- тостер.
Кроме того, отметили в компании, ряд приборов стоит выключать, если в конкретный момент они не используются. Речь о:
- компьютере и ноутбуке;
- телевизоре;
- планшете;
- мобильном телефоне;
- освещении.
Впрочем, есть прибор, на который какие-либо ограничения не распространяются. Это холодильник.
"Если каждый будет соблюдать [эту инструкцию], мы сможем избежать аварий из-за перегрузки сетей. 50% энергосистемы Украины разрушены врагом. Мы все должны поддерживать энергетику и сознательно потреблять электроэнергию", – резюмировали в компании.
В свою очередь, в ДТЭК Киевские электросети рассказали, как использовать электричество чтобы и не тратить его зря, и не перегружать систему, а следовательно, уменьшать риски новых отключений. Для этого следует:
- придерживаться правила: одна комната – один источник освещения;
- заменить в квартирах и домах лампы накаливания на энергосберегающие LED;
- в светлое время суток максимально использовать природное освещение;
- выключать свет в комнате, если там никого нет.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличился дефицит мощности электроэнергии. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления. При чем действовать они будут на протяжении всего 11 января – с 00:00 до 24:00.
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