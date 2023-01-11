Будут аварийные отключения: какие электроприборы нельзя использовать одновременно

Россия уничтожила 50% энергорсистемы Украины. В связи с этим крайне важно потреблять электроэнергию сознательно. В частности, не включать одновременно "тяжелые" электроприборы – к примеру, стиральную машину и утюг. В противном случае это может привести к перегрузке сетей и аварийным отключениям света.

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Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети. Там отметили, что кроме стиральной машины и утюга одновременно нельзя включать:

фен;

электрочайник;

бойлер;

обогреватель;

электроплиту/духовку;

мультиварку;

микроволновку;

посудомойную машину;

тостер.

Кроме того, отметили в компании, ряд приборов стоит выключать, если в конкретный момент они не используются. Речь о:

компьютере и ноутбуке;

телевизоре;

планшете;

мобильном телефоне;

освещении.

Впрочем, есть прибор, на который какие-либо ограничения не распространяются. Это холодильник.

"Если каждый будет соблюдать [эту инструкцию], мы сможем избежать аварий из-за перегрузки сетей. 50% энергосистемы Украины разрушены врагом. Мы все должны поддерживать энергетику и сознательно потреблять электроэнергию", – резюмировали в компании.

В свою очередь, в ДТЭК Киевские электросети рассказали, как использовать электричество чтобы и не тратить его зря, и не перегружать систему, а следовательно, уменьшать риски новых отключений. Для этого следует:

придерживаться правила: одна комната – один источник освещения;

заменить в квартирах и домах лампы накаливания на энергосберегающие LED;

в светлое время суток максимально использовать природное освещение;

выключать свет в комнате, если там никого нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличился дефицит мощности электроэнергии. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления. При чем действовать они будут на протяжении всего 11 января – с 00:00 до 24:00.

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