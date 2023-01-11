newspaper
img

Будут аварийные отключения: какие электроприборы нельзя использовать одновременно

Роман Костюченко
Коммуналка
2 минуты
1,2 т.
Украинцев призвали не использовать стиральные машины и обогреватели одновременно

Россия уничтожила 50% энергорсистемы Украины. В связи с этим крайне важно потреблять электроэнергию сознательно. В частности, не включать одновременно "тяжелые" электроприборы – к примеру, стиральную машину и утюг. В противном случае это может привести к перегрузке сетей и аварийным отключениям света.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК Донецкие электросети. Там отметили, что кроме стиральной машины и утюга одновременно нельзя включать:

  • фен;
  • электрочайник;
  • бойлер;
  • обогреватель;
  • электроплиту/духовку;
  • мультиварку;
  • микроволновку;
  • посудомойную машину;
  • тостер.

Кроме того, отметили в компании, ряд приборов стоит выключать, если в конкретный момент они не используются. Речь о:

  • компьютере и ноутбуке;
  • телевизоре;
  • планшете;
  • мобильном телефоне;
  • освещении.

Впрочем, есть прибор, на который какие-либо ограничения не распространяются. Это холодильник.

"Если каждый будет соблюдать [эту инструкцию], мы сможем избежать аварий из-за перегрузки сетей. 50% энергосистемы Украины разрушены врагом. Мы все должны поддерживать энергетику и сознательно потреблять электроэнергию", – резюмировали в компании.

Как правильно пользоваться электроприборами для уменьшения потребления энергии

В свою очередь, в ДТЭК Киевские электросети рассказали, как использовать электричество чтобы и не тратить его зря, и не перегружать систему, а следовательно, уменьшать риски новых отключений. Для этого следует:

  • придерживаться правила: одна комната – один источник освещения;
  • заменить в квартирах и домах лампы накаливания на энергосберегающие LED;
  • в светлое время суток максимально использовать природное освещение;
  • выключать свет в комнате, если там никого нет.
Как использовать электричество чтобы уменьшать риски новых отключений

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине увеличился дефицит мощности электроэнергии. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления. При чем действовать они будут на протяжении всего 11 января – с 00:00 до 24:00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!