Украинцам будут отключать свет целые сутки: где ситуация критическая

В Украине увеличился дефицит мощности электроэнергии. Причина – рост потребления из-за существенного похолодания. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления. При чем действовать они будут на протяжении всего 11 января – с 00:00 до 24:00.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там отметили: критическая ситуация сложилась в Днепропетровской и Харьковской областях – там лимиты были превышены уже с 7:00. Результат – применение аварийных отключений "для сохранения стабильной работы энергосистемы".

"В настоящее время энергосистема не в состоянии покрыть потребление в полном объеме из-за повреждения и временной оккупации врагом ряда электростанций, производящих электроэнергию. Среди которых и Запорожская АЭС, мощности которой позволили бы в полной мере покрыть потребность в электроэнергии", – говорится в сообщении.

При этом в "Укрэнерго" призвали украинцев разумно потребляйте электроэнергию – в частности, использовать энергоемкие приборы поочередно. Ведь это позволяет снизить:

нагрузку на энергосистему;

необходимость применения ограничений.

В то же время, рассказали в компании, на рост потребления повлияло снижение температуры прежде всего, в 2 регионах страны. Речь об:

центре;

востоке Украины.

Также, отмечается, в отдельных областях были повреждены сети операторов системы распределения. Причиной стал порывистый ветер.

Сложная ситуация и в прифронтовых регионах на востоке и юге Украины. Из-за вызванных высокой активностью боевых действий значительных повреждений электросетей ситуация с электроснабжением там остается сложной.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пять облэнерго по всей стране проверяет Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Жалобы поступили на несправедливое отключение. Украинцы чаще всего жалуются на нарушение графиков, а также наличие электроэнергии у соседей.

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