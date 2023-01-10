Использовать LED-лампы и природное освещение: 4 совета для уменьшения рисков отключений света

В ДТЭК Киевские электросети рассказали украинцам, как использовать электричество таким образом, чтобы и не тратить его зря, и не перегружать систему, а следовательно, уменьшать риски новых отключений. Прежде всего, следует придерживаться правила: одна комната – один источник освещения.

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Также, отмечают в компании, следует заменить в квартирах и домах лампы накаливания на энергосберегающие LED. А кроме того:

в светлое время суток максимально использовать природное освещение;

выключать свет в комнате, если там никого нет.

"Пока энергетика Украины страдает от врага, мы все должны сознательно использовать электроэнергию. Каждый сохраненный кВт/ч – огромная поддержка энергетического фронта. [Эти 4 совета] Помогут впустую не тратить кВт/ч и уменьшить риск новых отключений", – отметили в компании.

В свою очередь, в Национальной комиссии, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) ранее рассказали, что жалобы на неравномерные отключения света и ненадлежащее информирование о них рассматривают только в том случае, если они правильно оформлены. В ином случае эти жалобы игнорируют. Для того же, чтобы обращение было рассмотрено Комиссией, в нем обязательно следует:

указать Ф. И. О.;

место жительства;

изложить суть проблемы;

высказать замечания и предложения.

Если жалоба подается в письменном виде, ее нужно подписать с указанием даты. Если отправляется по сети, нужно также указать электронный адрес, на который может быть отправлен ответ, либо же сведения о других способах связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, в "Укрэнерго" же сообщили, что единственным условием для отмены аварийных отключений в Украине является прекращение российских атак на энергосистему. До того времени они отменены не будут.

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